嚇人！越南女開心慶生 氣球「碰到蠟燭」突爆炸畫面曝光

越南一名女子日前開心慶祝生日，一手捧著蛋糕拍照、一手拉著數顆氫氣球準備拍照，孰料蛋糕上的蠟燭點燃飄到旁邊的氣球瞬間爆炸，一陣火舌直竄，造成女子臉部多處灼傷。（圖擷自「Giang Phạm」臉書）

2025/02/21 13:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越南一名女子日前開心慶祝生日，一手捧著蛋糕拍照、一手拉著數顆氫氣球準備拍照，孰料蛋糕上的蠟燭點燃飄到旁邊的氣球瞬間爆炸，一陣火舌直竄，造成女子臉部多處灼傷，影片公開後引發外界矚目。

綜合越南媒體報導，潘姆（暫譯，原文Giang Phạm）昨於臉書發文並附上影片、照片，內文提及「今天過去6天了，我終於可以平靜下來上傳這個影片。這是誰也不想發生的事情，但不管怎樣，它發生了，希望當人們看到它時，他們會分享它，讓他們的親人知道並避免不幸的事情發生。」

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公開影像可見，潘姆一手拿著蛋糕、一手拿著氫氣球開心擺拍，孰料不久後氣球突然爆炸。從潘姆公開傷勢的照片可知，右臉嚴重燒燙傷，嘴唇、脖子、臉頰等多處燒傷，送院治療後，目前狀況穩定。

潘姆直言，氣球內的空氣壓縮性很強，因此遇火時會產生很大的爆炸聲。任何看到細節的人都會知道，火勢蔓延到了天花板，並燒毀了常規空調系統。 「希望這篇文章對大家有用。」

河內國立大學自然科學大學副教授陳宏昆教授說明，目前氣球通常填充2種氣體，分別為氫氣和氦氣。然而，氦氣是一種稀有氣體，很難製備，而且價格昂貴，不是每個人都能負擔得起。因此，市場上九成以上的氣球都是用氫氣填充的。

陳宏昆提醒，這種氣體在靠近火焰源時非常危險。故在握持氣球時，應避免將其移動其移動到環境溫度突然變化的地方，例如避免將氣球從室外帶入封閉的房間，不要將氣球留在車內或靠近爐灶、蠟燭或燈等發熱物體，不要用火來剪斷連接氣球的繩子；此外，請注意，即使將球摩擦在一起也會導致它們爆炸。

潘姆右臉嚴重燒燙傷。（圖擷自「Giang Phạm」臉書）

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