紐西蘭漢堡店歧視台灣旅客 店家竟向中國使館致歉

紐西蘭皇后鎮著名漢堡店「Fergburger」捲入種族歧視風波，店家隔日立即公開道歉，並解僱該名員工。（圖擷自Instagram）

2025/02/21 13:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭皇后鎮著名漢堡店「Fergburger」爆出種族歧視風波，1名台灣旅客16日光顧後收到寫有歧視亞裔族群字眼「Ching Chang」的單據，店家隔日立即公開道歉，並解僱該名員工。但後續又傳出，中國駐當地總領館收到店家的道歉信函，而非台灣駐紐西蘭經濟文化辦事處，再度引發關注。

綜合媒體報導，1名台灣網友近日在社群平台Threads發文表示，他16日到Fergburger用餐，點完餐拿到收據，竟發現顧客姓名的欄位上，被填上用來貶低和嘲笑亞裔族群、具歧視意味的單字Ching Chang，覺得備受歧視，決定寫信向Fergburger投訴。

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據當地媒體《Otago Daily Times》報導，事後遊客向香港導遊求助，導遊表示，「Fergburger的員工當時並未詢問這名女遊客的姓名，而是按照店內慣例，直接以收據上的號碼叫號取餐。」

Fergburger的總經理隨後在社群平台Instagram發出道歉聲明，強調事件是不可接受的，該店始終以建立溫暖包容的環境為宗旨，稱已經解僱涉事員工，後續也會加強員工培訓，避免類似情況再度發生。

不過，「中國駐克賴斯特徹奇（基督城）總領館」20日表示，已收到Fergburger來函，對於台灣遊客在該店用餐時收到種族歧視語言，深表歉意；中國總領館要求Fergburger信守承諾，確保類似事件不再發生。因Fergburger選擇向中國駐當地領事館道歉而非台灣駐紐西蘭經濟文化辦事處，又再度引發熱議。

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