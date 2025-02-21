為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐西蘭漢堡店歧視台灣旅客 店家竟向中國使館致歉

    紐西蘭皇后鎮著名漢堡店「Fergburger」捲入種族歧視風波，店家隔日立即公開道歉，並解僱該名員工。（圖擷自Instagram）

    紐西蘭皇后鎮著名漢堡店「Fergburger」捲入種族歧視風波，店家隔日立即公開道歉，並解僱該名員工。（圖擷自Instagram）

    2025/02/21 13:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭皇后鎮著名漢堡店「Fergburger」爆出種族歧視風波，1名台灣旅客16日光顧後收到寫有歧視亞裔族群字眼「Ching Chang」的單據，店家隔日立即公開道歉，並解僱該名員工。但後續又傳出，中國駐當地總領館收到店家的道歉信函，而非台灣駐紐西蘭經濟文化辦事處，再度引發關注。

    綜合媒體報導，1名台灣網友近日在社群平台Threads發文表示，他16日到Fergburger用餐，點完餐拿到收據，竟發現顧客姓名的欄位上，被填上用來貶低和嘲笑亞裔族群、具歧視意味的單字Ching Chang，覺得備受歧視，決定寫信向Fergburger投訴。

    據當地媒體《Otago Daily Times》報導，事後遊客向香港導遊求助，導遊表示，「Fergburger的員工當時並未詢問這名女遊客的姓名，而是按照店內慣例，直接以收據上的號碼叫號取餐。」

    Fergburger的總經理隨後在社群平台Instagram發出道歉聲明，強調事件是不可接受的，該店始終以建立溫暖包容的環境為宗旨，稱已經解僱涉事員工，後續也會加強員工培訓，避免類似情況再度發生。

    不過，「中國駐克賴斯特徹奇（基督城）總領館」20日表示，已收到Fergburger來函，對於台灣遊客在該店用餐時收到種族歧視語言，深表歉意；中國總領館要求Fergburger信守承諾，確保類似事件不再發生。因Fergburger選擇向中國駐當地領事館道歉而非台灣駐紐西蘭經濟文化辦事處，又再度引發熱議。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播