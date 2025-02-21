日本續挺澤倫斯基 盼烏克蘭早日實現公正永續和平

美俄就俄烏戰爭展開對話，烏克蘭未能參與。美國總統川普日前痛批烏克蘭總統澤倫斯基是「沒選舉的獨裁者」。對此，日本政府發言人、官房長官林芳正昨天表示，澤倫斯基是正統的國家領袖。（美聯社）

2025/02/21 10:56

〔中央社〕美俄就俄烏戰爭展開對話，烏克蘭未能參與。美國總統川普日前痛批烏克蘭總統澤倫斯基是「沒選舉的獨裁者」。對此，日本政府發言人、官房長官林芳正昨天表示，澤倫斯基是正統的國家領袖。

川普（Donald Trump）痛批說，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）反對舉行選舉，是「沒有選舉的獨裁者」，「澤倫斯基，最好快點行動，不然他將失去他的國家」。

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對此，林芳正昨天在例行記者會上表示，有關川普的發言、各國的反應等，（日本政府）有所掌握，但不便針對那些逐一發表看法。

林芳正強調，「持續期盼烏克蘭早日實現公正且永續的和平，日本將與美國、歐洲等國際社會密切合作因應」。」

林芳正指出，在戰爭期間，烏克蘭是根據國會批准的正式的戒嚴令，延後總統選舉。

他還表示，「澤倫斯基身為總統在遂行職務，不僅是我國（日本），世界各國領袖陸續與澤倫斯基舉行領袖會談」。

川普日前還批評說：「烏克蘭不該發動戰爭」。對此，林芳正表示，「是俄羅斯發動侵略的」。

多家日本主流媒體報導，英國前首相強生（Boris Johnson）指出，「並不是烏克蘭發動戰爭的。川普的說法形同是美國在珍珠港對日本發動攻擊」。

日本放送協會（NHK）報導，有關烏克蘭局勢，日本時間今天凌晨，出席在南非舉行的20國集團（G20）外長會議的日本外務大臣岩屋毅表示期待藉由外交努力，促使戰爭結束，打開僵局。岩屋展現日本持續挺烏克蘭的決心。

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