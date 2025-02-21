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    摩洛哥推翻將中國通緝維吾爾人驅逐裁定 下令釋放

    北非國家摩洛哥法院今天推翻將1名維吾爾族穆斯林少數族群人士驅逐出境的裁定，這名遭中國通緝男子的律師表示，法院下令將他從監獄釋放。（美聯社資料照）

    北非國家摩洛哥法院今天推翻將1名維吾爾族穆斯林少數族群人士驅逐出境的裁定，這名遭中國通緝男子的律師表示，法院下令將他從監獄釋放。（美聯社資料照）

    2025/02/21 09:51

    〔中央社〕北非國家摩洛哥法院今天推翻將1名維吾爾族穆斯林少數族群人士驅逐出境的裁定，這名遭中國通緝男子的律師表示，法院下令將他從監獄釋放。

    法新社報導，艾山（Yidiresi Aishan）2021年從土耳其抵達摩洛哥卡薩布蘭加（Casablanca）時遭摩洛哥拘留，當時他曾被國際刑警組織（Interpol）通緝，但該通緝令後來已被撤銷。

    同年，摩洛哥同意將艾山引渡至中國，中國以他涉嫌恐怖活動為由對他發出通緝。

    艾山的委任律師康地爾（Miloud Kandil）表示，摩洛哥首都拉巴特（Rabat）法院「裁定支持釋放他，撤銷引渡至中國的命令」。

    他說，30多歲育有3個小孩的艾山已離開摩洛哥，但未提供進一步細節。

    中國指控艾山隸屬恐怖主義組織，「於2017年從事恐怖行動」，對此他予以否認。

    2021年，聯合國人權專家敦促摩洛哥停止引渡艾山，因「有可信的風險會嚴重侵害他的人權」。

    聯合國人權專家表示，將他引渡回中國後可能讓他面臨「任意拘留、強迫失蹤或酷刑」。

    中國被控在西北地區拘留超過100萬名維吾爾族和其他穆斯林，聯合國稱此舉恐構成「違反人道罪」。

    中國強烈否認上述指控，表示這些政策已根除新疆的極端主義，並帶來經濟發展。

    根據研究人員、活動人士和維吾爾族僑民，自2010年代中期鎮壓以來，中國當局拘留有海外聯繫的維吾爾人，並沒收他們的旅行證件。

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