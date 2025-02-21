王毅：中國支持美俄就烏克蘭戰爭達成的共識

中國外交部長王毅20日表示，北京支持美俄近日就烏克蘭危機達成的共識。（路透資料照）

2025/02/21 10:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國、俄羅斯外交首長日前就俄烏戰爭等議題在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行會談。對此中國外交部長王毅表示，中國支持一切致力於和平的努力，包括美俄最近就烏克蘭危機達成的共識。

據中國外交部網站新聞稿，王毅20日在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）出席20國集團（G20）外長會議時說，當今國際形勢變亂交織，區域衝突動盪頻傳，全球安全風險有增無減。應相互尊重主權和領土完整，尊重各國自主選擇的發展道路和社會制度。

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王毅說，北京建議各方透過對話談判，以和平方式解決國家間分歧和全球區域衝突，「不搞陣營對抗、不干涉別國內政。」他並表示，各方應共同捍衛多邊主義，將G20外長發起的「全球治理改革行動倡議」轉變為行動，維護以聯合國為核心的國際體系。

而談及俄烏戰爭，王毅指出，和平的窗口正在開啟，儘管各方立場不全然一致，複雜問題也不易有簡單解決辦法，但對話總比對抗好，和談總比打仗好。中國始終主張危機儘早和平解決，並支持一切致力於和平的努力，包括最近美俄達成的共識。

他強調，期待當事各方能夠找到顧及彼此關切、可持續和持久的解決方案，並稱北京願根據當事方的要求，考慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，為危機政治解決繼續發揮建設性作用。

美國、俄羅斯高級代表團本月18日在沒有烏克蘭或其他歐洲國家代表參與下，就結束俄烏戰爭、修復美俄關係等議題舉行會談。據美國在會後單方面發表的新聞稿，美俄達成了4點共識；雙方也同意儘快任命談判團隊，就結束烏克蘭戰爭展開磋商。

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