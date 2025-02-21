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    51對49票！美參院通過巴特爾任聯邦調查局長人事案

    美國聯邦參議院20日確認由巴特爾出任美國聯邦調查局長。（美聯社資料照）

    美國聯邦參議院20日確認由巴特爾出任美國聯邦調查局長。（美聯社資料照）

    2025/02/21 08:18

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院20日確認由巴特爾（Kash Patel）出任美國聯邦調查局（FBI）局長。巴特爾是美國總統川普（Donald Trump）的忠實擁護者，曾大肆宣揚陰謀論而為人詬病。

    綜合媒體報導，巴特爾人事案20日以51票對49票通過。儘管遭到民主黨籍參議員全票反對，且有2名共和黨人投下反對票，但終究徒勞無功。

    共和黨籍緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）對巴特爾抱持疑慮，質疑其過去為川普所做的政治宣傳，及可能對FBI執法活動造成潛在影響。

    44歲的巴特爾宣揚陰謀論，曾為2021年1月6日襲擊國會大廈的川粉辯護，並矢言根除密謀反對川普、所謂「深層政府」的成員，為此遭受民主黨人抨擊。

    聯邦參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）民主黨首席議員杜賓（Dick Durbin）發出聲明表示，「巴特爾先生將成為政治和國家安全的災難。」

    目前為止，川普的內閣人選皆獲參議院批准，包括國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）及衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），凸顯川普已牢牢掌控共和黨。

    加巴德過去曾支持包括俄羅斯、敘利亞等美國的敵對國家，小羅勃甘迺迪則是疫苗懷疑論者。

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