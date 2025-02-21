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    首頁　>　國際

    澤倫斯基見川普特使談俄烏戰爭 會後記者會突取消

    2025/02/21 02:36

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普互嗆後，今天與川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）會面，但原定舉行的會後記者會在最後一刻取消，烏方稱這是應美方要求調整。

    美國提供烏克蘭抗俄必需資金及武器，但今年重掌白宮的川普（Donald Trump）與俄羅斯展開會談破冰，讓烏克蘭及其歐洲支持者不安，憂心這可能會讓俄烏戰爭以他們無法接受的條件結束。

    川普18日指控烏克蘭挑起戰爭，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）反批川普活在俄羅斯的「假訊息世界」，川普則續批澤倫斯基是「獨裁者」，想從美國的援助撈油水。

    法新社報導，在烏克蘭及其最大盟友陷入口水戰之際，澤倫斯基的發言人今天表示，雙方會談結束後不會在基輔發表公開聲明。

    一般而言，到訪特使會在會談結束後舉行聯合記者會，尤其這名特使又是來自關係如此密切的挺烏國家。

    澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）告訴記者：「應美方要求，這次會面的形式…不包括聲明或提問。」

    白宮未立刻回覆美聯社關於記者會為何取消的問題。

    川普政府的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）今天則在美國表示，澤倫斯基對川普的批評「令人無法接受」。瓦爾茲並敦促澤倫斯基簽署協議，讓美方得以優先取得烏克蘭的關鍵礦產和自然資源。

    川普曾說，希望與烏克蘭協商一項協議，讓基輔保證供應用於電子產品的關鍵元素稀土金屬，以換取美國向基輔持續提供軍事與經濟援助。1140221

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