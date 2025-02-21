歐美貿易談判 歐盟不排除調降美國進口車關稅

2025/02/21 01:06

〔中央社〕歐盟貿易執委塞夫柯維奇赴美與川普政府貿易官員談判，會前他表示歐盟準備好與美方討論汽車關稅對等議題，會後則強調公平互惠，且歐盟能與美共同因應全球非市場性生產過剩的挑戰。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）19日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及白宮國家經濟會議（NEC）總監哈塞特（Kevin Hassett）會談。

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塞夫柯維奇在20日舉行記者會表示，在這場約4小時的會談中，他向美方重申歐美經濟夥伴關係的巨大及重要性，包括雙邊貿易價值高達1.7兆美元（約新台幣55.6兆元）。

他說歐美都瞭解彼此面對著共同的挑戰，「例如受到非市場行為驅動的全球生產過剩」，而歐盟是這些問題的部分解方，而非問題本身。

雖未點名來源，不過歐盟所謂非市場性的生產過剩，指的就是中國。在美國總統川普（Donald Trump）上任前，歐盟便十分憂慮受美中貿易戰波及下，恐將被迫接收更多中國過剩產品，但川普提出全面性「對等關稅」後，歐盟更急迫的是搶救自己免受關稅之災。

塞夫柯維奇向美方強調，歐美整合具戰略重要性的供應鏈將對彼此都有利，對於雙方歧見之處，歐盟也願與美國盡最大努力來解決。

他昨天在會談前先赴保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）演說，已釋出歐盟準備好與美國討論調降汽車關稅議題。歐盟對進口汽車徵收一般性關稅10%，美國則僅2.5%，被視為美國對歐盟「對等關稅」的主要目標之一。

他還說「川普總統是一位大交易商，有種欲達成令人欽佩的『大交易』（Grand Bargain）想法，所以讓我們來談談所有這些事情」。

不過他也強調，若美國對歐盟施加不公正的額外關稅，歐盟將會「堅定且迅速」的回應。（編輯：楊昭彥）1140221

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