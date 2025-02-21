防美俄抱團！歐洲出手了 組聯軍建新外交架構

歐洲國家領袖正考慮在北大西洋公約組織、歐盟之外另起爐灶，建立一個由法國總統馬克宏發起的新外交架構，因應美國川普政府利益日趨與俄國一致，為歐洲帶來的危機。（法新社）

2025/02/21 00:25

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基近日隔空激烈交火，雙方關係迅速惡化，英國首相施凱爾和法國總統馬克宏下週將訪問華府，會晤川普商討烏俄情勢，如何達成停戰協議將是最大重點。英國媒體披露，英法正草擬與其他國家共同籌組地面部隊，到烏克蘭協助穩定局勢、落實烏俄可能達成的停火協議，一旦俄方破壞協議，即刻採取行動反制，必要時展開戰鬥。

《泰晤士報》、《金融時報》等英國媒體19日援引數名西方官員說法報導，根據規劃，這支少於3萬人的部隊將由英法主導，著重運用西方在空中作戰的優勢，在烏克蘭空域巡邏，動用軍機、無人機及衛星，執行情蒐、監控、偵察等任務。不過，英法等國目前並不考慮在烏東前線地區地面部署，避免直接與俄軍衝突。

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根據目前方案，這支多國聯軍初期將重點協助保護烏克蘭關鍵基礎設施，包括核能發電廠、港口等。相關國家也擬在黑海部署艦艇，協助確保航道安全，但前提是需要美國提供支援，尤其是在空中行動領域，包括美國部署在波蘭和羅馬尼亞的戰機與飛彈，必須隨時做好準備，應對俄羅斯可能再現的侵略行為。

川普政府最近排除烏克蘭直接與俄國會商烏俄戰爭停火，引發歐洲國家惶恐。美國政治新聞媒體「Politico」歐洲版19日披露，西方國家領袖正考慮在北大西洋公約組織（NATO）、歐盟之外另起爐灶，建立一個新的外交架構，因應川普政府利益日趨與俄國一致，為歐洲帶來的危機。這個新架構由馬克宏帶頭發起，成員迅速倍增到19國，多為昔日以美國堅定盟友自居的國家，凸顯歐盟未能處理此等規模的危機。

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