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    美國安顧問加碼施壓烏克蘭：簽下礦產協議

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國總統川普（右）組合照。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國總統川普（右）組合照。（法新社）

    2025/02/20 22:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，這兩天就烏俄戰爭隔空互嗆，兩人關係劍拔弩張，白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）20日加碼施壓，要基輔當局克制對美國的批評，快點簽署川普推動的烏國礦產合作協議。

    《路透》引述瓦爾茲在《福斯新聞（Fox News）》訪問中的說法，「他們（烏克蘭）需要降低（對美國的批評），好好看看、並且簽署那份協議」。他意指華府與基輔磋商的礦產合作協議。他說，由於美國對烏國所做的一切，烏國對該份協議、以及川普如何進行和平談判的反對「令人不可接受」。

    這段談話時值川普與澤倫斯基19日升高分貝互嗆，澤倫斯基指川普活在「假資訊泡泡」中，宣揚莫斯科的論點；隨後川普反嗆澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」。針對兩國領袖隔空唇槍舌劍，瓦爾茲說，美國與烏國的歧見並非無法調和，「總統也說他有多愛烏克蘭人民」。

    至於烏國和歐洲領袖表示，川普與俄國總統普廷磋商啟動和談，將他們排除在外，瓦爾茲否認美國盟邦和烏國未被諮詢，他說，「這在外交上有個說法，叫做『穿梭外交』，因為一次讓所有人一起坐上談判桌，這在過去行不通，所以我們與一方接觸，也與另一方接觸，然後在總統川普的領導和指示下，有一個往前邁進的過程」。

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