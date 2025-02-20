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    第一夫人2.0！梅蘭妮亞魅力有增無減 中國人民成「梅粉」

    美國總統川普1月20日就職典禮上，親吻妻子梅蘭妮亞。（美聯社檔案照）

    美國總統川普1月20日就職典禮上，親吻妻子梅蘭妮亞。（美聯社檔案照）

    2025/02/20 21:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕隨著美國總統川普回鍋再度出任總統，其妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）也成了第一夫人2.0。再度回到白宮，梅蘭妮亞的魅力有增無減，以優雅、堅毅形象，以及在丈夫醜聞中不離不棄，吸引許多中國民眾，尤其是女性的支持。

    《美聯社》20日報導，中國廣州市女企業家、39歲的喬伊絲．葉（Joyce Yip，譯音）最近迷上的「新偶像」，就是梅蘭妮亞。上個月川普就職典禮後，喬伊絲在中國「小紅書」上寫道：「她看起來好有女中豪傑氣概，優雅又堅毅，如此有力量又令人肅然起敬，真的太愛了！」

    由於川普第一任內對中國的貿易戰，這次上任後進一步加徵高額關稅等強硬立場，二度成為美國第一夫人的梅蘭妮亞，在中國網路暴紅、尤其是受女性歡迎，也許令人意外。中國社群媒體上許多貼文，反映出網友對她獨立、時尚品味，和教育兒子的方式讚譽有加，或許最重要的是，她在川普因發表歧視女性言論屢遭抨擊、被指控婚外情以及涉嫌性侵官司風波中，展現對丈夫的堅定支持。

    中國傳統價值觀向來期望女性以家庭為重、支持丈夫。不過，梅蘭妮亞獨立自主形象，和她以出身斯洛維尼亞小鎮的女子，登上世界權貴舞台的人生經歷，卻令中國民眾著迷。紐約霍夫斯特拉大學傳播學副教授伍金思（Jingsi Wu，譯音）說：「中國粉絲欣賞她身上那種兼具傳統與現代的魅力。」

    4年前一段梅蘭妮亞在空軍一號舷梯上，拒絕牽川普的手的影片，在中國短影音社群平台「抖音」，至今累積超過500萬個「讚」。美國《紐約客（The New Yorker）》雜誌去年8月一篇帶有諷刺意味的文章，原意本是要批評她與川普的婚姻，但在中國影音平台「嗶哩嗶哩」（Bilibili）上獲得超過100萬次點閱，似乎只讓梅蘭妮亞人氣更旺。

    住在中國山東的24歲葛雅涵（Ge Yahan）也是梅蘭妮亞迷，她形容，梅蘭妮亞是謎樣的女士，勇敢追求夢想，從斯洛維尼亞鄉村，一路走到美國。

    伍金思指出，中國民眾普遍把美國政治當成肥皂劇在看，對許多中國人來說，了解領導人的生活細節是一件新鮮事，因為中國領導人通常都只出現在刻意精心安排的公開場合。

    梅蘭妮亞為了18歲兒子拜倫（Barron Trump）所做的犧牲，也是她吸引中國支持者的一點，許多人開玩笑說，為了幫助兒子的發展，她甘願回到「白宮宿舍」生活。伍金思說，中國人格外重視家庭教育，這一點正好觸動粉絲的心。

    梅蘭妮亞在川普第一任內2017年訪問中國期間，與中國孩童互動。（美聯社檔案照）

    梅蘭妮亞在川普第一任內2017年訪問中國期間，與中國孩童互動。（美聯社檔案照）

    梅蘭妮亞2017年隨川普訪問中國時，登上長城。（美聯社檔案照）

    梅蘭妮亞2017年隨川普訪問中國時，登上長城。（美聯社檔案照）

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