俄軍虐待烏克蘭女戰俘！ 強迫裸體、性侵、酷刑樣樣來

在馬利波（Mariupol）圍城期間，30歲軍醫瓦倫蒂娜·祖布科（Valentyna Zubko）於伊里奇鋼鐵廠（Illich Steel Plant）被俘。（取自Telegram）

2025/02/20 20:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日電訊報》20日獨家揭露，多名獲釋的烏克蘭女性戰俘指控俄羅斯軍隊對她們施以系統性虐待，涉及強迫裸體、性侵、毆打、電擊與剝奪睡眠等酷刑，嚴重違反《日內瓦公約》，這些證詞為俄軍涉嫌戰爭罪提供了具體證據。

53歲的拉里薩・基切連科（Larysa Kycherenko）曾是烏克蘭國民警衛隊成員，她回憶被俘期間的非人待遇：「他們用袋子套住我們的頭，帶我們去淋浴，強迫脫光衣服，裸體彎腰走過男人和其他人面前，還泡在冰水中。之後，我們被迫裸體唱俄羅斯國歌，這太不人道了。」

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基切連科與丈夫及34歲的兒子於2022年在馬立波（Mariupol）遭鄰居出賣後被俘，三人被分開囚禁。基切連科在頓內茨克的臨時監獄、奧列尼夫卡監獄（Olenivka prison）和審前拘留中心被囚7個月。她每日被迫站立超過12小時，遭毆打與精神折磨，腿部曾因金屬棍打擊留下開放性傷口，卻無法獲得治療。

30歲的軍醫瓦倫蒂娜・祖布科（Valentyna Zubko）在馬立波的伊里奇鋼鐵廠（Illich Steel Plant）被俘，度過5個半月的囚禁生涯，期間被轉送4座不同監獄。她描述自己與15人被擠在一個僅容兩人空間的牢房，僅有一個洞作為廁所，每天只吃稀粥，難以維持生命。「我們瘦得像骷髏，」她說。

祖布科證實自己遭受聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）指控的「小火車」酷刑：戰俘被迫彎腰排隊行走，任由警衛毆打。「每個警衛都試圖在我們行走時狠狠打我們，似乎樂在其中。」

23歲的斯尼扎娜・瓦西里夫娜・奧斯塔彭科（Snizhana Vasylivna Ostapenko）是第56獨立機械化旅的初級中士，曾參與馬立波與亞速鋼鐵廠的戰鬥，2022年5月16日被俘，後在奧列尼夫卡監獄囚禁5個月。她表示，若審訊中回答不合俄軍心意，便會被牛刺棒與電纜電擊，牢房內的擴音器日夜不停播放俄羅斯國歌，令她無法入睡。

2022年7月29日，奧斯塔彭科所在的奧列尼夫卡監獄發生爆炸，造成50名烏克蘭戰俘死亡、100多人受傷，為「奧列尼夫卡監獄大屠殺」（Olenivka Prison Massacre）。莫斯科指責此事件是烏克蘭發射海馬斯多管火箭系統（HIMARS）所致，但聯合國與烏克蘭均對此說法存疑。

61歲的柳德米拉・胡賽諾娃（Lyudmila Huseynova）則因分享一張抵抗旗幟的照片，於2019年被俄羅斯拘留，遭到3年多的囚禁與性侵犯。她回憶：「他們讓我面向牆壁，脫光衣服，許多雙手在我身上摸索。」她還目睹年輕女孩被帶至俄軍宿舍後，回來時哭泣。

基切連科至今仍未與丈夫與兒子團聚，他們仍被俄羅斯囚禁。她每晚因擔憂他們的安危而難以入眠。

23歲的斯尼扎娜・瓦西里夫娜・奧斯塔彭科（Snizhana Vasylivna Ostapenko），曾參與馬立波與亞速鋼鐵廠的戰鬥，2022年5月16日被俘。（取自Telegram）

拉里薩·基切連科（Larysa Kycherenko）與她的丈夫。53歲的基切連科曾服役於烏克蘭國民警衛隊。（取自Telegram）

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