拒遵川普禁令！跨性別選手力壓群雌 撐竿跳奪金

該運動員去年以男性身分參賽，獲男子組第5名（左）。同一選手今年以「凱蒂」身分參加女子組，奪得州錦標賽冠軍。（取自X平台）

2025/02/20 20:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普頒布禁止跨性別者參加女子運動行政命令後不到兩週，緬因州一場高中田徑賽傳出爭議。一名生理男性、自我認同為女性的運動員在女子組撐竿跳高項目中奪冠，引發輿論譁然。

根據《緬因電訊報》（The Maine Wire）報導，本週一（17日）在貝茲學院（Bates College）舉行的緬因州室內田徑錦標賽中，來自坎伯蘭（Cumberland）格里利高中（Greely High School）的跨性別運動員「凱蒂」（Katie）以約3.35公尺的成績摘下女子組撐竿跳高冠軍。

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比女子組第二名高出20公分

這項成績雖在男子組僅屬平均水準，卻僅比去年全美國撐竿跳高峰會上創下的緬因州女子紀錄3.38公尺低2.54公分，且比本次比賽女子組第二名高出整整約20公分。

值得注意的是，「凱蒂」去年仍以男性身分參加男子組賽事，當時成績在該組別中僅並列第五名。若以本次比賽男子組冠軍約4.27公尺的水準相比，「凱蒂」的成績僅相當於男子組第十名的表現。

From 5th to 1st with this one simple trick!!! pic.twitter.com/cgcxsM6kiv — Steve Robinson （@BigSteve207） February 18, 2025

此事件發生前，緬因州校長協會（MPA）剛明確表態將不執行川普於2月5日簽署的行政命令。該命令規定，允許跨性別運動員參加女子賽事的學校可能失去聯邦補助。

MPA執行長伯納姆（Mike Burnham）表示，川普的行政命令與緬因州人權法相牴觸，協會將持續依循州法，但會密切關注聯邦與州政府的後續動態。

此舉引發不少反彈。斯卡伯勒高中（Scarborough High School）田徑教練康沃爾（Allen Cornwall）因不認同讓跨性別運動員參加女子賽事，已婉拒擔任裁判。緬因州共和黨籍眾議員利比（Laurel Libby）則批評MPA的決定「令人憤慨」，認為此舉不僅違反聯邦行政命令，更危及女性運動員權益。

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