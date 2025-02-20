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    中國超商店員爽看手機邊摳鳥 業者發聲明：身體突不適

    中國上海超商男店員拿著手機看影片，甚至「手伸入褲檔」狂抓下體。（圖擷取自中國微博，本報合成）

    中國上海超商男店員拿著手機看影片，甚至「手伸入褲檔」狂抓下體。（圖擷取自中國微博，本報合成）

    2025/02/20 23:51

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海有民眾在7-11超商目睹，站在熟食區的男店員拿手機看影片，甚至「手伸入褲檔」狂抓下體，畫面在網上掀起強烈抨擊，質疑店員公然手淫。業者發聲澄清，店員是身體突然不適，才會做出令人誤解的肢體動作，已祭出懲處。

    綜合中媒報導，中國社群平台瘋傳一段爆料影片，拍攝地點在上海的小7。拍攝網友說，他看到男店員站在熟食區前，一手拿著手機，一手則伸到褲子裡撫摸下體，還做出「前後移動」的動作，質疑這名店員是否上班公然看A片打手槍。

    影片一出，立即引發軒然大波，中國網友紛紛發聲撻伐。對此，代表中國7-11回應的工作人員說，上海7-11有很多家分店，必須調查才能知道是哪名店員做出此事，這種不雅行為觸犯底線問題，將開除當事人永不錄用。然而這份聲明發布不久，統一超商（上海）便利有限公司的一項聲明，讓整起事件迎來翻轉。

    業者指出，經調查，影片拍攝於今年2月18日，地點是上海漢口門市，男店員是因「身體突然不適」，才做出令人誤解的不雅肢體動作，公司對此深表歉意，已對店員進行懲處。不過業者也抨擊，拍攝影片的顧客在未經調查核實的情況下，被剪輯、製作成帶有誤導性的影片散布，要求網友們立即撤除，停止傳播。

    然而，業者的前後聲明反而引來更多質疑，「蛋蛋癢也算身體不適」、「突然不適需要打飛機嗎？」、「哪裡不適？是雞雞癢了嗎？」、「什麼樣的不適會需要做出影片裡的動作？」、「如果真是身體不適被誤會的話，為什麼要處罰？」、「就算真的不適，在公開場合這樣掏下體也很噁心啊，難道不能去廁所裡處理嗎？」

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