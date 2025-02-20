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    美國財長訪烏克蘭遭冷對待？川普控澤倫斯基「睡過頭」

    川普指控澤倫斯基「怠慢」美國財政部長貝森特（左）。（路透）

    川普指控澤倫斯基「怠慢」美國財政部長貝森特（左）。（路透）

    2025/02/20 18:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普19日指責烏克蘭總統澤倫斯基「怠慢」到訪的美國財政部長貝森特（Scott Bessent），導致一項攸關美國獲取烏克蘭稀土礦產的協議破局。川普更指控澤倫斯基在貝森特訪問期間「睡著了」，以至於未能與其會面。這番言論恐將進一步加劇美國與烏克蘭之間的緊張關係，並為俄烏戰爭的未來走向增添更多變數。

    《法新社》報導，川普在「空軍一號」（Air Force One）專機上對記者表示，貝森特上週專程前往烏克蘭首都基輔，欲與澤倫斯基洽談一項協議，以換取美國獲得烏克蘭稀土礦產權益，作為安全支援的條件。

    但照片顯示 兩人有過會面

    然而，川普批評稱：「貝森特實際上受到的對待極為粗暴，基本上他們就是直接說『不』。」他更指出，貝森特為了赴會還搭乘了數個小時的火車，路途充滿危險，卻因澤倫斯基「睡著了」、無法會面，最終未能在現場簽署任何文件。然而，照片證據顯示，兩人確實有過會面。

    川普進一步在其社交平台「Truth Social」上抨擊澤倫斯基，稱其為「無選舉合法性之獨裁者」，並強調：「澤倫斯基最好快點行動，否則他將不再擁有一個國家可以領導。」

    澤倫斯基則駁斥川普的指控，稱其言論充斥俄羅斯假訊息。

    《法新社》指出，自2019年當選以來，儘管面臨因俄羅斯於2022年2月展開全面入侵而實施的戒嚴狀態，澤倫斯基仍持續領導烏克蘭對抗侵略。然而，自川普上任以來，美國對烏克蘭的政策出現了明顯轉變。

    美國持續向烏克蘭提供關鍵的資金與軍事裝備，但川普開啟與莫斯科對話的言論，已令基輔及其歐洲盟友憂心忡忡，擔心這將使烏克蘭在結束長達三年的戰爭上陷入不利局面。美國與俄羅斯已經展開對談，但烏克蘭與歐盟並未獲邀，這更讓局勢增添變數。

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