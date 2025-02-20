遲等不到新「空軍一號」 川普：我不高興

新一代「空軍一號」塗裝設計效果圖。（法新社檔案照）

2025/02/20 18:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國前總統川普上任1個月，但是美國波音公司遲遲無法交付新的總統專機「空軍一號（Air Force One）」，對此川普19日表達不滿，表示正考慮購買二手波音飛機，甚至可能向國外採購後再改裝。

川普上任後仍使用現役型號VC-25A、機齡將近35年的波音747-200型「空軍一號」專機，他19日在專機上向隨行記者表達，他對波音交機延宕的不滿，「我對波音感到不高興，我們很久前就給那份合約了」，因此正在研究其他替代方案，「因為波音拖太久了」。

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川普透露，「我們可能會去買一架飛機，然後自己改裝」，但他隨後澄清，不會考慮向目前全球唯一另一家生產大型廣體飛機的歐洲「空中巴士（Airbus）」採購，而是傾向買二手波音客機。

《紐約時報》19日報導，根據5名了解相關討論內容的消息人士說法，川普政府甚至也討論過，在等待交機期間，先買一架豪華噴射機來改裝。率領政府效率部、肩負大砍政府開支的馬斯克（Elon Musk），是相關討論的核心人物，他正與軍方、白宮和波音公司諮詢。川普也授權馬斯克，探索可促使波音加快腳步的方式，包括放寬一些參與專機打造工作人員的安全許可標準。

川普第一任內與波音達成協議，由該公司承包打造兩架以波音747-8機型為基礎改裝的新一代空軍一號，型號為VC-25B。但是這筆合約已讓波音虧損數十億美元，交付時程也一再延後。根據美國空軍說法，第一架VC-25B原定去年交機，但現已延後到2027年；第二架則預計2028年交付。

至於交機延宕的原因在於總統專機須經過大量特殊改裝，包括具備國安等級的高度機密通訊設備，以及因應一系列緊急狀態的「生存力強化」配備等，以符合總統出訪需求及最高層級安全標準，作業耗時且成本高昂。新機原本要求與現役專機一樣，要具備空中加油能力，但是已經被川普取消。

川普19日搭空軍一號抵達邁阿密國際機場。（美聯社）

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