150多隻偽虎鯨擱淺澳洲 倖存者遭安樂死

在塔斯馬尼亞西海岸亞瑟河（Arthur River）附近一處偏遠海灘，工作人員20日正在處理集體擱淺後死亡的偽虎鯨。（法新社）

2025/02/20 16:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《路透》報導，澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania）一處偏遠海灘發生150多隻偽虎鯨（false killer whales）集體擱淺，由於天氣惡劣且地點偏遠，救援困難，澳洲當局20日已著手對數十隻偽虎鯨執行安樂死。

在塔斯馬尼亞西北海岸、靠近亞瑟河（Arthur River）附近，近日發現150多隻瀕臨絕種的偽虎鯨。該地位於塔斯馬尼亞州首府荷巴特（Hobart）約400公里。偽虎鯨因外型與虎鯨相似而得名。

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塔斯馬尼亞公園和野生動物管理局（Tasmania Parks and Wildlife Service）的事件控制員克拉克（Brendon Clark）在媒體簡報中表示，由於救援環境極具挑戰性，甚至危及救援人員的安全，因此不得不對部分偽虎鯨執行安樂死。

克拉克說，20日上午，扣除不幸死亡，共有27隻偽虎鯨被安樂死，另有38隻仍然存活。預計安樂死過程將於當天稍晚完成。

官員表示，由於該地點難以進入、海況不佳，以及將專業設備運送到偏遠地區的挑戰，這次的擱淺處置工作將非常複雜。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的資料，偽虎鯨身長6.1公尺，體重可達約1300公斤。牠們分布在所有熱帶和亞熱帶海洋，通常棲息於深海海域。

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