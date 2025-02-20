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    香港記協未能辦春酒 兩家酒店先後拒接辦

    香港記者協會原定於15日舉行年度春酒晚宴，但兩家酒店先後以不同理由拒絕接辦，以致活動未能舉行；原定上週六在富豪香港酒店舉行，但酒店在晚宴舉行前以「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」等理由取消預訂。（截自google map）

    香港記者協會原定於15日舉行年度春酒晚宴，但兩家酒店先後以不同理由拒絕接辦，以致活動未能舉行；原定上週六在富豪香港酒店舉行，但酒店在晚宴舉行前以「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」等理由取消預訂。（截自google map）

    2025/02/20 16:29

    〔中央社〕香港記者協會原定於15日舉行年度春酒晚宴，但兩家酒店先後以不同理由拒絕接辦，以致活動未能舉行。

    記協晚宴原定上週六在富豪香港酒店舉行，約200人出席，但酒店在晚宴舉行前，以「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」等理由取消預訂。

    為此，記協延遲至24日舉行晚宴，並另訂在九龍逸東酒店舉行。不過，這家酒店近日在沒有提供原因之下表示「未能招待」，晚宴要取消。

    對於在已支付訂金及簽下合約後先後被兩家酒店取消預訂，記協表示遺憾。

    儘管兩家酒店沒有就拒辦春酒一事給出令人信服的答案，但外界普遍相信，酒店方面可能受到外來壓力。

    記協向來被視為支持泛民主派的團體，與港府和北京關係不和。2019年「反送中」運動爆發後，親中陣營曾指責記協發出大批記者證，方便一些運動活躍者以記者身分介入衝突並協助示威者。

    運動結束後，記協面對各種不明所以的打擊，包括主席鄭嘉和遭華爾街日報解僱記者職務。

    此外，記協表示，去年6至8月間，香港數十名記者及他們的家人、甚至家人的雇主遭到滋擾及恐嚇，嚴重干預香港的新聞自由。

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