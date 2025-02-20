史上最好吃的麥當勞在日本？ 網讚「這間」吸引逾1.2億人次瀏覽

位於日本大阪豐中市庄內東町的麥當勞庄內店，業者提供的餐點被許多網友讚譽是「史上最好吃的麥當勞」。（圖擷取自@matsujun5213 社群平台「X」）

2025/02/20 17:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖速食店麥當勞（McDonald's）近乎在全球各國有開設分店，除一些餐點會配合在地文化進行調整，其他餐點整體大都口味一致。不過在近期日本網上瘋傳2篇飲食心得，內文讚譽日本大阪府豐中市一間麥當勞分店是「史上最好吃的麥當勞」，2篇心得合計已逾1.2億人次瀏覽，更掀起到店朝聖嘗鮮的風潮。

據了解，社群平台「X」（前Twitter）名為「まつじ」的日本網友，於本月11日發文分享，他先前看到一名叫「かいゆ」網友與日本音樂製作人Jane Su的飲食心得，2人大讚位於日本大阪豐中市庄內東町的「麥當勞庄內店」，業者提供的餐點非常好吃，甚至想要親眼看看「主廚」是誰，並強調這家店絕對能被譽為「史上最好吃的麥當勞」。

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對此，「まつじ」決定親自去到這間分店品嚐，結果一吃頓時感到驚為天人，「這家店無論薯條口感、香味、鹹度，以及漢堡的包裝和漢堡麵包的蓬鬆感，全都海放其他家麥當勞。這為什麼啊？是我的錯覺嗎？我過幾天再卻試一次，發現口味還是一樣遠超其他分店，確定這樣的美味不是偶然」，目前這該文已累積超過8400多萬人次瀏覽。

受到「まつじ」的發文影響，另一名叫「万作」的網友18日也前往該店實測，事後發文詳細點評各項餐點，還直呼「這是我此生吃過最美味的麥當勞」。他指出，每一根薯條都被炸得恰到好處，且沒有混雜任何略濕透的薯條，口感和鹹度剛好，吃起來非常爽口；至於漢堡的部分，包裝明顯相當整齊又乾淨，麵包保有蓬鬆感，好吃到停不下來。

「万作」提到，平時會讓他容易吃膩的麥當勞雞塊，這間店提供的雞塊卻讓他一口氣全部吃光，並形容雞塊口感相當酥脆，和薯條一樣炸得十分完美，「我真的不懂這家店到底做了什麼，才會出現好吃到超乎常理的程度」，而他的飲食心得曝光至今，目前吸引超過3700萬人次瀏覽，令更多日本、甚至國外網友表示想親自去這間分店嘗鮮。

麥當勞庄內店提供的餐點被網友詳細點平分享，吸引不少日本、甚至國外網友關注。（圖擷取自@bansaku_88 社群平台「X」）

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