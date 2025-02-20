史上最好吃的麥當勞在日本？ 網讚「這間」吸引逾1.2億人次瀏覽
位於日本大阪豐中市庄內東町的麥當勞庄內店，業者提供的餐點被許多網友讚譽是「史上最好吃的麥當勞」。（圖擷取自@matsujun5213 社群平台「X」）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖速食店麥當勞（McDonald's）近乎在全球各國有開設分店，除一些餐點會配合在地文化進行調整，其他餐點整體大都口味一致。不過在近期日本網上瘋傳2篇飲食心得，內文讚譽日本大阪府豐中市一間麥當勞分店是「史上最好吃的麥當勞」，2篇心得合計已逾1.2億人次瀏覽，更掀起到店朝聖嘗鮮的風潮。
據了解，社群平台「X」（前Twitter）名為「まつじ」的日本網友，於本月11日發文分享，他先前看到一名叫「かいゆ」網友與日本音樂製作人Jane Su的飲食心得，2人大讚位於日本大阪豐中市庄內東町的「麥當勞庄內店」，業者提供的餐點非常好吃，甚至想要親眼看看「主廚」是誰，並強調這家店絕對能被譽為「史上最好吃的麥當勞」。
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對此，「まつじ」決定親自去到這間分店品嚐，結果一吃頓時感到驚為天人，「這家店無論薯條口感、香味、鹹度，以及漢堡的包裝和漢堡麵包的蓬鬆感，全都海放其他家麥當勞。這為什麼啊？是我的錯覺嗎？我過幾天再卻試一次，發現口味還是一樣遠超其他分店，確定這樣的美味不是偶然」，目前這該文已累積超過8400多萬人次瀏覽。
受到「まつじ」的發文影響，另一名叫「万作」的網友18日也前往該店實測，事後發文詳細點評各項餐點，還直呼「這是我此生吃過最美味的麥當勞」。他指出，每一根薯條都被炸得恰到好處，且沒有混雜任何略濕透的薯條，口感和鹹度剛好，吃起來非常爽口；至於漢堡的部分，包裝明顯相當整齊又乾淨，麵包保有蓬鬆感，好吃到停不下來。
「万作」提到，平時會讓他容易吃膩的麥當勞雞塊，這間店提供的雞塊卻讓他一口氣全部吃光，並形容雞塊口感相當酥脆，和薯條一樣炸得十分完美，「我真的不懂這家店到底做了什麼，才會出現好吃到超乎常理的程度」，而他的飲食心得曝光至今，目前吸引超過3700萬人次瀏覽，令更多日本、甚至國外網友表示想親自去這間分店嘗鮮。
この一連のツイートの引用を見て、めちゃ気になって大阪のマクドナルド庄内店に行ってきた。私のときも、— まつじ （@matsujun5213） February 11, 2025
・ポテトの歯触り、香り、塩加減
・整えられて包まれたバーガーとバンズのフワフワ感
これは明らかに違った。なんで？自分の勘違いかも？と思い別日に再訪問したけど同じだった。どうして？ https://t.co/gy61UYkASU pic.twitter.com/6UZQbbjQXt
まず結論から申し上げると— 万作 （@bansaku_88） February 18, 2025
『人生で食べたマクドの中で最も美味かった』
明らかに何かが違う、まず運ばれてきたこの時点で様子が綺麗だと直感した
各々のレビューを以下に挙げたい https://t.co/vE88nsMAxZ pic.twitter.com/AVvWAW4U5a
以前ジェーン・スーさんが絶賛してたマクドナルド庄内店で来てみたんだけど確かにシェフを呼びたくなるぐらい何かが違う……— かいゆ （@kaiy_u_kai） January 6, 2024
空腹はスパイスとか思わんように新幹線で駅弁とチーかま食べた後になんばでたこ焼き屋2軒ハシゴして来たのに……？なんだこれは…… https://t.co/MzGpxnQhMt
麥當勞庄內店提供的餐點被網友詳細點平分享，吸引不少日本、甚至國外網友關注。（圖擷取自@bansaku_88 社群平台「X」）