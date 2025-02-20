達美航空降落多倫多翻覆釀21傷 乘客獲賠98萬

達美航空客機在惡劣天氣中降落加拿大多倫多皮爾遜國際機場時失事，機身當場側翻起火，造成機上21人受傷。（美聯社）

2025/02/20 14:38

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空（Delta Airlines）DL4819航班17日在惡劣天氣中，降落加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto-Pearson International Airport）時重摔、起火且180度翻覆，造成至少21人受傷。航空公司表示，已提供3萬美元（約新台幣98萬元）賠償，總金額可能高達230萬美元（約新台幣7532萬元）。

據《美聯社》報導，達美航空今日證實，21名受傷乘客中只有1人仍在住院，其餘傷者已出院，所有傷患均無生命危險。同時，已向每位乘客提供3萬美元的補償，並強調此舉沒有任何附加條件，不會影響乘客的權利。如果76名乘客都接受賠償，達美航空總支付金額將達230萬美元。

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加拿大「Rochon Genova」律師事務所則表示，部分乘客已委託律師提告，指出許多乘客都遭受嚴重傷害，需要送醫治療，將積極為受害者爭取合理賠償。

目前，加拿大運輸安全委員會已經取得飛機的黑盒子，正在分析事故發生原因。

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