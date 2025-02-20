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    全球最長壽！ 日本大阪動物園「袋熊Wine」喜迎36歲生日

    五月山動物園飼養的澳洲特有種袋熊「Wine」（ワイン）在近日迎接36歲生日。（圖擷取「【公式】五月山動物園 ウォンバットてれび」YouTube）

    五月山動物園飼養的澳洲特有種袋熊「Wine」（ワイン）在近日迎接36歲生日。（圖擷取「【公式】五月山動物園 ウォンバットてれび」YouTube）

    2025/02/20 15:04

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位在日本大阪府池田市的五月山動物園，飼養一隻澳洲特有的有袋類動物袋熊「Wine」（ワイン），牠在近日迎接36歲生日，換算人類年紀已是超過百歲的阿公，持續刷新金氏世界紀錄認「全球最長壽的圈養袋熊」（The world's oldest living wombat）。園方也特意開啟線上直播讓粉絲為Wine慶生。

    綜合日媒報導，袋熊原生地為澳洲，屬於夜行性動物，也是自然界中已知唯一會排出「立方體排遺」的動物。五月山動物園在1992年，成為日本境內首次繁殖袋熊成功的動物園，直至現今依然給予妥善且專業的照顧，而園區最有名、年紀長壽的雄性袋熊「Wine」，則是1990年5月從澳洲塔斯馬尼亞島來到五月山動物園。

    「Wine」在上月迎接36歲生日，換算人類年齡已超過100歲，園方為此舉辦一系列慶活動。報導指出，一般人工飼養袋熊平均壽命為20至25歲，最初圈養「Wine」的單位推估，牠是1989年1月出生，並在同年11月開始被圈養；另外，「Wine」在2022年榮獲金氏世界紀錄認證史上最長壽的圈養袋熊，至今已蟬聯該紀錄4年，引起各界關注。

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