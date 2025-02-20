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    10歲男童蛋蛋遭同學踢中倒地不起 醫驚「就像被捏碎的果凍」

    中國多地近年頻傳校園意外傷害，圖為山東一所小學的學生在操場行走，示意圖，非當事人。（法新社）

    中國多地近年頻傳校園意外傷害，圖為山東一所小學的學生在操場行走，示意圖，非當事人。（法新社）

    2025/02/20 14:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省一名10歲男童龍龍（化名）日前與同學玩鬧時，不慎被踢中右側睪丸，劇烈疼痛讓他倒地不起。經醫師檢查，發現他的「蛋蛋已經被踢碎」，「就像被捏碎的果凍一樣」，所幸經過緊急手術，成功修補受損的睪丸。

    《羊城晚報》報導，事發後，老師立即通知龍龍父母，一起將他送到學校鄰近的醫院。經超音波等檢查後，醫師表示，龍龍「右側睪丸挫裂傷變化」，「用通俗的話來講，其實就是蛋蛋已經被踢碎了，需要立馬修補」，不過，當地醫師稱沒見過這麼嚴重的情況，「怕蛋蛋保不住」，建議轉到大醫院救治。

    龍龍隨後轉到浙江大學醫學院附屬兒童醫院，醫師考量龍龍受傷已近5小時，便緊急安排急診手術。

    據執刀醫師說法，龍龍睪丸內部損傷十分嚴重，原本完整光滑的睪丸，內部組織碎成一塊塊，「像是被捏碎了的果凍一般，觸目驚心」。

    所幸醫師成功為龍龍清除右側睪丸血液腫塊，並切除壞死的組織，最後成功修補右

    側睪丸。

    泌尿外科醫師茹偉表示，「幸好，送來的還算及時，團隊成功保住了孩子的睪丸功能，保住了孩子的生育能力。但遺憾的是，畢竟剔除了不少壞死組織和血液腫塊，龍龍的睪丸體積還是縮小了10%─20%。」

    茹偉進一步指出，正常男子的一個睪丸裡約有300至1000條曲細精管，而睪丸懸掛在體外，只有陰囊和鞘膜的保護，受到傷害後可能血管破裂，出現淤血，劇痛不已，還會腫大。嚴重時，則是蛋蛋「碎」了，人就會本能地蜷縮身體，需要手術進行治療。

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