2025世界大學聲譽排名 哈佛大學14連霸、台灣台大唯一上榜

台灣大學是唯一入榜的台灣學府，排名落在101至150名區間。（資料照）

2025/02/20 14:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰晤士高等教育特刊（THE）今日公布2025年度世界大學聲譽排名，美國哈佛大學連續第14年蟬聯榜首，美國麻省理工學院與英國牛津大學並列第二名，而美國史丹佛大學與英國劍橋大學則並列第四名。

今年榜單首次擴增至300所大學，其中美國以71所大學入榜居首，英國39所大學位居第二。亞洲方面，日本以11所大學入榜領先，中國則有10所大學上榜。值得注意的是，北京清華大學與日本東京大學分別位居第八名和第十名，展現亞洲高等教育的實力。

請繼續往下閱讀...

在台灣部分，台灣大學是唯一入榜的台灣學府，排名落在101至150名區間。回顧台大近年排名，2020年曾創下第40名的最佳成績，2021年位居61至70名，2022年為91至100名，2023年則在126至150名區間。

此次排名顯示英國高等教育的強勢表現，牛津大學並列第二名是該校自2015年以來的最佳排名。同時，榜單也迎來新面孔，智利、馬來西亞、波蘭和葡萄牙首次進入排名。

泰晤士高等教育特刊的排名是基於全球超過5萬5000名學者的學術意見調查結果。完整前十名依序為：哈佛大學、麻省理工學院與牛津大學並列第二、史丹佛大學與劍橋大學並列第四、柏克萊加州大學、普林斯頓大學、北京清華大學、耶魯大學，以及東京大學。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法