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    日本首例！仙台動物園6歲母獅驟逝 罕見死因曝光

    八木山動物園6歲母獅去年底驟逝，讓許多粉絲感到震驚與悲痛。（擷取自八木山動物園官網）

    八木山動物園6歲母獅去年底驟逝，讓許多粉絲感到震驚與悲痛。（擷取自八木山動物園官網）

    2025/02/20 16:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本宮城縣仙台市的「八木山動物園」是東北地區規模最大的動物園，飼養約115種、600多隻動物。其中，6歲母獅奈緒因活潑親人深受遊客喜愛，卻在去年12月初突然出現身體不適，短短3天內不幸離世。經過詳細調查，園方近日公布奈緒的罕見死因。

    綜合日媒報導，奈緒於去年12月2日晚間開始食慾下降，隔日出現呼吸困難、難以站立，園方隨即取消她的公開展示。雖然經過檢查未發明顯現異常，但牠仍在4日上午驟逝，讓許多粉絲深感不捨。

    為查明死因，園方將奈緒的遺體送往岩手大學進行病理解剖，發現牠的腦部有嚴重發炎，且腦膜中檢測出貓冠狀病毒抗體。本月15日，動物園正式公布奈緒死因，牠死於由貓冠狀病毒引起的「貓傳染性腹膜炎（FIP）」。

    貓傳染性腹膜炎是一種由貓冠狀病毒基因突變導致的疾病，通常發生於免疫力較弱的貓科動物，症狀包括腹水、胸腔積液、頭暈等。目前幾乎無有效治療方法，一旦發病，死亡率極高。

    北里大學獸醫系高野友美教授指出，獅子死於貓傳染性腹膜炎的案例極為罕見，甚至日本從未有類似紀錄。感染途徑主要為糞便傳播，一般不會透過空氣傳染，因此在飼養環境嚴格管理的動物園內，奈緒的感染途徑仍是謎。園方也承諾，未來將加強檢疫措施，確保其他動物的健康與安全。

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