下令停止收紐約塞車費 川普自稱國王曬「戴王冠AI圖」嗨喊萬歲

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普政府週三宣布,下令停止在紐約市徵收塞車費用,此決定引發紐約州政府強烈反對。對此,川普在「真實社群」平台發文慶祝,還替自己加冕並稱「國王萬歲!」

綜合外媒報導,美國交通部長杜菲(Sean Duffy)近日致函紐約州州長侯可(Kathy Hochul),宣布聯邦高速公路管理局與紐約市之間,關於進入曼哈頓市中心「擁擠收費計劃」協議已被廢除。杜菲當地時間19日發布聲明,聯邦政府已經撤銷對該計畫的批准,稱該收費的財務負擔「是對美國勞工階級及小企業主的一記耳光」;據聲明提及,聯邦高速公路管理與州政府合作「有序終止收費」。

與此同時,川普20日於「真實社群」(Truth Social)上發文表示,「塞車費已死。曼哈頓和整個紐約都得救了。國王萬歲!」隨後白宮官方帳號也在X平台發布這則公告,並加上總統在紐約天際線前、頭戴王冠的AI圖片。

據了解,交通部聲明發布數分鐘後,負責紐約市地鐵及其他公共運輸的紐約市大都會運輸局表示將提起聯邦訴訟,要求繼續實施塞車費;侯可表明,「我們是一個法治國家,不受國王統治。」在訴訟期間收費計畫將繼續實施,並痛斥川普政府正攻擊該州主權。

