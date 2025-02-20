為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    教宗住院病情略好轉 義總理探望稱如往常談笑風生

    梵蒂岡今天表示，天主教宗方濟各因肺炎住院治療，血液檢查結果顯示「略有好轉」，義大利總理前往探視後稱88歲的教宗「一如往常」談笑風生。（法新社資料照）

    梵蒂岡今天表示，天主教宗方濟各因肺炎住院治療，血液檢查結果顯示「略有好轉」，義大利總理前往探視後稱88歲的教宗「一如往常」談笑風生。（法新社資料照）

    2025/02/20 14:12

    〔中央社〕梵蒂岡今天表示，天主教宗方濟各因肺炎住院治療，血液檢查結果顯示「略有好轉」，義大利總理前往探視後稱88歲的教宗「一如往常」談笑風生。

    法新社報導，羅馬教廷表示，阿根廷籍的方濟各在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）住院第6天，臨床狀況「穩定」。昨天院方透露，教宗診斷出雙側肺炎。

    梵蒂岡今天在聲明中表示：「經醫務人員評估，血液檢查顯示略有好轉，特別是炎症指數。」

    義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）探望教宗20分鐘，發現他「精神很好且反應靈敏」。這位極右翼領導人在聲明中說：「我們一如往常地談笑風生，他並沒有失去大家熟知的幽默感。」

    教宗近年身體狀況不佳，動過結腸和疝氣手術，走路也有問題，如今又診斷出肺炎，讓人更擔心教宗的健康狀況。

    但由於網路傳言不斷，甚至有人傳出他已經辭世，梵蒂岡今天清晨發布公告指出，教宗在醫院的教宗套房度過了「平靜的夜晚」，且已吃了早餐。

    梵蒂岡消息人士說：「教宗現在是自主呼吸，心臟狀況很好。」

    這名消息人士表示，方濟各持續透過電話與朋友交談，他已經下床，坐在椅子上斷斷續續地工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播