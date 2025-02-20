為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港府擬修《職工會條例》 基於國家安全可拒絕登記申請

    中國香港特區政府計劃修訂《職工會條例》，增加「維護國家安全條款」，大幅強化對職工會箝制力道。（法新社資料照）

    中國香港特區政府計劃修訂《職工會條例》，增加「維護國家安全條款」，大幅強化對職工會箝制力道。（法新社資料照）

    2025/02/20 14:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國香港特區政府計劃修訂《職工會條例》，增加「維護國家安全條款」，職工會登記局有權基於國安考慮，拒絕工會的新登記與合併申請，且不設上訴機制；犯下危害國安等罪行人士，終身不得出任工會職員或申請新工會；修訂也禁止工會與「境外政治性組織」聯繫，引發關注。

    綜合港媒報導，港府19日已將《職工會條例》有關文件提交立法會，將於本月24日在立法會「人力事務委員會」上展開討論。

    根據勞工及福利局和勞工處19日向立法會提交文件介紹的修訂建議，新修訂包括職工會登記局長可基於維護「國家安全需要」，拒絕職工會的新登記或合併申請等，且不設上訴機制。

    對此，香港勞工處副處長（勞工事務行政）何錦標當天在記者會上說，這與《維護國家安全條例》（即基本法23條）做法一致，但當事人可向法院提出司法複核。何錦標表示，修例針對維護國安，有信心在年底前獲得立法會通過。

    此外重點修訂內容包括，「規管境外資金，工會接受境外勢力資金須申報，並禁止將該資金用於本地選舉」；「規管職員任職境外組織，禁止工會職員在境外政治性組織擔任幹事，在其他境外組織任職須獲行政長官同意」；「加強調查權力，賦權登記局長進入工會處所、查閱紀錄、進行查訊及檢取證據等」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播