圖坦卡門之後 埃及百餘年來首次發現3500年前法老王墓

埃及旅遊和文物部今日宣布，一支埃及和英國聯合考古團隊在底比斯墓地西谷發現了圖特摩斯二世國王的陵墓，這是自1922年發現圖坦卡門陵墓以來，首次發現完整的法老陵墓。（法新社）

2025/02/20 12:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕埃及旅遊和文物部今日宣布，一支埃及和英國聯合考古團隊在底比斯墓地西谷發現了圖特摩斯二世國王的陵墓，這是自1922年發現圖坦卡門陵墓以來，首次發現完整的法老陵墓。

綜合外媒報導，這項重大發現是由李瑟蘭博士（Piers Litherland）領導的新王國研究基金會與埃及旅遊和文物部組成的聯合考古團隊，經過12年持續不懈的努力才得以實現。考古團隊在帝王谷以西超過2公里處發現了這座陵墓，這個位置顛覆了先前認為第十八王朝法老墓室應更靠近帝王谷的觀點。

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考古學家透過出土的雪花石膏容器上的銘文，確認了這座陵墓屬於圖特摩斯二世及其妻子哈特謝普蘇特女王。這座陵墓具有宏偉的建築特徵，包括大型樓梯和寬闊的下降走廊。墓室天花板呈現藍色底色配上黃色星星的設計，這種裝飾風格通常僅見於國王陵墓。此外，墓室還裝飾有《阿姆杜阿特》場景，這是一種專屬於國王的宗教文本。

不過，這座陵墓在法老去世後不久就遭受洪水侵襲，導致保存狀況不甚理想，大部分陪葬品已被轉移。考古團隊在篩選墓室內的石灰石時，發現了刻有圖特摩斯二世和哈特謝普蘇特名字的雪花石膏罐碎片，這是首次發現與圖特摩斯二世埋葬相關的文物。

據史料記載，圖特摩斯二世在公元前1493年至1479年間統治埃及，其妻子哈特謝普蘇特更是埃及歷史上最偉大的法老之一，也是少數幾位以自己名義統治的女性法老。目前，李瑟蘭博士的團隊表示，他們已掌握另一座可能保存完好的陵墓位置線索。

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