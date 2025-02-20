「開膛手傑克」世紀懸案 英國作家以DNA證據點名兇手

1888年，倫敦白教堂區籠罩在「開膛手傑克」的恐懼中。《倫敦新聞畫報》於當年10月13日刊登了一系列圖片，反映了當時的社會氛圍。此圖標題為「可疑人物」，展現了民眾對潛在兇手的警覺。 （取自維基百科）

2025/02/20 10:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約郵報》報導，困擾英國逾一世紀的「開膛手傑克」（Jack the Ripper）連環兇殺案，因DNA鑑定技術的突破，可能即將水落石出。自稱「開膛手學家」的英國作家指出，DNA證據直指波蘭移民亞倫·科斯明斯基（Aaron Kosminski）為真兇。

1888年8月至11月，倫敦白教堂區（Whitechapel）發生至少5起兇殺案（「經典五案」），受害者為：瑪麗·尼科爾斯（Mary Nichols）、安妮·查普曼（Annie Chapman）、伊麗莎白·史泰德（Elizabeth Stride）、凱瑟琳·艾道斯（Catherine Eddowes）和瑪麗·珍·凱莉（Mary Jane Kelly）。兇手手段殘暴，其中3名受害者內臟被取出，警方推測兇手具備解剖學知識。

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犯案期間，兇手多次寄信給報社挑釁，卻始終未落網，由於他的犯案手法大膽，經媒體一再渲染，引起當時英國社會集體性的恐慌。

「開膛手學家」愛德華茲（Russell Edwards）於2007年購入一條據稱屬於艾道斯的披肩，其上沾有血跡和精液。經法醫鑑定，披肩上的DNA分屬兩人，分別與受害者艾道斯，以及波蘭移民科斯明斯基的後代相符。

科斯明斯基出生於波蘭，年幼時移居英國，在倫敦白教堂區擔任理髮師。醫療記錄顯示，他至少從1885年起即患有精神疾病，症狀包括幻聽、拒絕進食與盥洗。他於1919年逝世。愛德華茲表示，DNA證據確鑿，他從未懷疑過其他嫌犯。

然而，這項研究尚未經同行評審，其證據可靠性與方法受到部分科學家與歷史學家的質疑。他們認為，百年證物難免污染，且當時蒐證程序不夠嚴謹。此外，受害者後代雖呼籲警方重啟調查，但兩年前，英國檢察總長曾以「證據不足」為由拒絕。

儘管DNA證據帶來新希望，但「開膛手傑克」案的真相仍待進一步驗證。此案不僅是英國犯罪史上的重大懸案，更成為小說、電影的靈感來源。未來，隨著科技進步，或許有更多線索浮現，但人們也需保持理性與謹慎。

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