涉犯內亂罪 尹錫悅今親自出席首場刑事審判聽證會

尹錫悅今上午親自出席刑事審判的首場聽證會，由車隊送抵首爾中央地方法院受審。（路透）

2025/02/20 10:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅日前發布短暫戒嚴令遭國會彈劾停職，檢調機構以涉嫌帶頭發動內亂對他提起拘留。尹錫悅今上午親自出席刑事審判的首場聽證會，由車隊送抵首爾中央地方法院受審。

綜合《路透》、《韓聯社》報導，首爾中央地方法院第25部刑事部（部長審判官池貴淵）今上午10點（台灣時間9點）在417號刑事法庭舉行尹錫悅的第1次聽證會。法院依據尹錫悅的律師於本月初提出要求，舉行聽證會，審查拘留尹錫悅的合法性。

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當地媒體的電視畫面可見，司法部的車輛離開關押尹的首爾拘留中心抵達法院，法院外停靠一排警車以確保安全。尹錫悅上午8點54分（台灣時間7點54分）左右搭車抵達首爾瑞草洞法院大樓，近10點左右進入法庭，尹錫悅穿著黑色西裝、繫紅色領帶，頭髮整齊。

報導提到，檢察官1月起訴尹錫悅，指控他在去年12月3日短暫實施戒嚴令引發內亂，若罪名成立，尹錫悅恐面臨數年的監禁，該法令試圖禁止政治和議會活動並控制媒體。

尹錫悅今上午親自出席刑事審判的首場聽證會，由車隊送抵首爾中央地方法院受審。（美聯社資料照）

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