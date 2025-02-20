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    法總統馬克宏發文標記川普 喊話俄烏和談「3原則」

    法國總統馬克宏則於歐洲緊急峰會後，在社群平台X發文，直接標記川普，強調俄烏和平談判應遵循三大原則，並宣布歐洲各國將在未來數周內做出重要安全決策，以加強防衛能力。 （路透）

    法國總統馬克宏則於歐洲緊急峰會後，在社群平台X發文，直接標記川普，強調俄烏和平談判應遵循三大原則，並宣布歐洲各國將在未來數周內做出重要安全決策，以加強防衛能力。 （路透）

    2025/02/20 10:38

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普19日在邁阿密活動中再度批評烏克蘭總統澤倫斯基，與此同時，法國總統馬克宏則於歐洲緊急峰會後，在社群平台X發文，直接標記川普，強調俄烏和平談判應遵循三大原則，並宣布歐洲各國將在未來數週內做出重要安全決策，以加強防衛能力。

    《路透社》報導，馬克宏當天剛結束第二次歐洲緊急峰會，與歐盟領袖及加拿大、冰島、挪威等盟友共同討論烏克蘭戰爭與歐洲安全議題。

    隨後，他在X上發文，並特別標記川普，強調法國與盟國立場一致，將全力確保歐洲的和平與安全。他重申：「我們的目標與川普總統相同，都是為了結束俄羅斯這場持續近三年的侵略戰爭。」

    馬克宏進一步闡述和平談判應遵循的三大原則：「第一，必須確保烏克蘭參與談判，並尊重其權利；第二，和平必須具備持久性，且須有強而有力的安全保障；第三，歐洲自身的安全考量必須被納入考量。」

    除了回應川普，馬克宏也強調歐洲必須強化自身防禦能力，透露未來幾天至數週內，歐洲各國將做出重要決策，提升防衛開支與軍事實力。他強調：「法國與其夥伴國家深知，有必要提高歐洲的國防與安全預算，確保我們的長期安全。」

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