法總統馬克宏發文標記川普 喊話俄烏和談「3原則」

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普19日在邁阿密活動中再度批評烏克蘭總統澤倫斯基,與此同時,法國總統馬克宏則於歐洲緊急峰會後,在社群平台X發文,直接標記川普,強調俄烏和平談判應遵循三大原則,並宣布歐洲各國將在未來數週內做出重要安全決策,以加強防衛能力。

據《路透社》報導,馬克宏當天剛結束第二次歐洲緊急峰會,與歐盟領袖及加拿大、冰島、挪威等盟友共同討論烏克蘭戰爭與歐洲安全議題。

隨後,他在X上發文,並特別標記川普,強調法國與盟國立場一致,將全力確保歐洲的和平與安全。他重申:「我們的目標與川普總統相同,都是為了結束俄羅斯這場持續近三年的侵略戰爭。」

馬克宏進一步闡述和平談判應遵循的三大原則:「第一,必須確保烏克蘭參與談判,並尊重其權利;第二,和平必須具備持久性,且須有強而有力的安全保障;第三,歐洲自身的安全考量必須被納入考量。」

除了回應川普,馬克宏也強調歐洲必須強化自身防禦能力,透露未來幾天至數週內,歐洲各國將做出重要決策,提升防衛開支與軍事實力。他強調:「法國與其夥伴國家深知,有必要提高歐洲的國防與安全預算,確保我們的長期安全。」

I have had once again a long conversation with several colleagues from the European Union, as well as from Canada, Iceland, and Norway.



France and its partners have a clear and united position.



We seek a long-lasting and solid peace in Ukraine.… pic.twitter.com/Zm1OcLLvUM