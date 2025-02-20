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    史無前例！美國擬裁撤「駐中大使館和領館人員」規模達10％

    知情人士表示，華盛頓當局擬將美國駐中國使館人員規模縮減最多10％。（美聯社資料照）

    知情人士表示，華盛頓當局擬將美國駐中國使館人員規模縮減最多10％。（美聯社資料照）

    2025/02/20 12:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任以來試圖削減政府支出，外媒報導指出，知情人士表示，華盛頓當局擬將美國駐中國使館人員規模縮減最多10％。

    據《路透》援引《南華早報》獨家報導，熟稔相關情況人士指稱，駐派中國、香港的美國外交官和當地雇員們，最快可能本週五（21日）接獲通知，此為美方史無前例的裁撤規模，縮減最多10％。這次裁員將影響美國駐北京大使館、廣州、上海、瀋陽、武漢，以及駐香港領事館。

    目前尚不清楚受影響人員是否會重新分調至外交服務的其他部門。美國國務院未予以立即回應。據另一名消息人士上週曾向《路透》透露，川普政府已經要求美國駐世界各國大使館做好被裁員準備，這是作為共和黨總統徹底改革美國外交團隊努力的一部分。

    報導提及，美國在中國有大量外交工作人員，駐北京外交工作人員位於佔地10英畝（40468平方公尺）、6座建築所組成的地點，其中包括在2016年完工的新大樓。據美國駐中國大使館、領事館的網站，北京使館大樓內有1300多名美國和當地雇用的工作人員，代表近50個不同的美國聯邦機構。

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