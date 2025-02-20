美國將多個拉丁美洲犯罪集團列為恐怖組織 墨西哥警告：勿侵犯主權

美國國務院週四正式將多個墨西哥販毒集團以及其他跨國犯罪組織指定為外國恐怖組織，此舉引發墨西哥政府的強烈關切。（路透）

2025/02/20 10:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院週四正式將多個墨西哥販毒集團以及其他跨國犯罪組織指定為外國恐怖組織，此舉引發墨西哥政府的強烈關切。這項由美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）簽署的決定，將對這些組織實施更嚴厲的制裁措施。

綜合外媒報導，此次被列入名單的組織包括墨西哥主要販毒集團：錫那羅亞販毒集團（Cartel de Sinaloa）、哈利斯科新世代販毒集團（Cartel de Jalisco Nueva Generación）、聯合販毒集團（Carteles Unidos）、東北販毒集團（Cartel del Noreste） 、海灣販毒集團（Cartel del Golfo）以及米卻肯州新家庭販毒集團（La Nueva Familia Michoacana）。此外，薩爾瓦多幫派MS-13（Mara Salvatrucha）和委內瑞拉幫派（Tren de Aragua）也被列入名單。

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根據美國國務院的聲明，這些組織被認定從事恐怖活動，對美國國民安全和國家安全構成威脅。這項指定將允許美國政府對這些組織及其相關人員實施更廣泛的制裁措施，包括凍結資產、限制金融交易，以及起訴為這些組織提供實質支持的個人。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）對此表態，強調墨西哥不會接受任何侵犯其主權的行為，也反對美國在墨西哥領土上的「域外行動」。不過她同時指出，這項指定可能為兩國在打擊洗錢方面開啟新的合作機會。

此次指定是川普政府打擊販毒集團計劃的延續，主要針對美國境內日益嚴重的芬太尼危機。然而，墨西哥方面同時呼籲美國關注另一個嚴重問題：每年有大量在美國合法銷售的槍支流入這些犯罪組織手中。墨西哥政府暗示可能擴大對美國槍械製造商的訴訟，指控他們與現在被認定的恐怖組織有所牽連。

魯比歐雖然沒有排除對墨西哥販毒集團使用武力的可能性，但強調首要目標是尋求雙方合作。然而，這項指定引發了諸多疑慮，包括可能為美國在墨西哥採取軍事行動開創先例，以及實際執行效果等問題。專家指出，這項政策對實際打擊跨國犯罪組織的影響程度，仍有待進一步觀察。

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