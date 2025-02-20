川普政府叫停曼哈頓塞車費計畫 聯邦與州政府掀法律戰

美國運輸部（DOT）近日宣布撤銷紐約市塞車費計畫的批准，該計畫原定對進入曼哈頓中心地區的車輛徵收費用，以緩解交通擁堵並為公共運輸籌資。（彭博）

2025/02/20 09:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國運輸部（DOT）近日宣布撤銷紐約市塞車費計畫的批准，該計畫原定對進入曼哈頓中心地區的車輛徵收費用，以緩解交通擁堵並為公共運輸籌資。這一決定立即引發紐約州政府的強烈反對和法律反擊。

綜合外媒報導，根據原計畫，自1月5日起，在交通高峰時段進入曼哈頓60街以南的乘用車需繳納9美元（約新台幣294元）費用，小型卡車和包租巴士收費14.40美元（約新台幣471元），大型卡車和遊覽巴士則需支付21.60美元（約新台幣707元）。運輸部長杜菲（Sean Duffy）在致紐約州州長侯可（Kathy Hochul）的信中表示，聯邦公路管理局的審查發現該試點計畫超出國會授權範圍。杜菲認為，這項收費計畫對勞工階級和小企業主不公，且駕駛人已透過汽油稅等方式為公路建設提供資金。

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大都會運輸署（MTA）數據顯示，自實施以來，該計畫已取得顯著成效：1月份進入曼哈頓中央商務區的車輛減少了120萬輛，交通量下降9%；巴士速度提升，車禍數量減半；同時帶動行人流量增加，餐廳預訂和百老匯收入都有所提升。

MTA董事長李柏（Janno Lieber）表示，該機構已在紐約南區地方法院提起訴訟，挑戰這項撤銷決定。MTA認為，塞車費計畫將使其能夠發行150億美元債券，為資本項目提供資金。侯可強調，紐約是一個法治國家，並表示州政府有充分的法律理據贏得訴訟。

然而，包括紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）在內的反對者對撤銷決定表示歡迎。墨菲認為該計畫是以紐澤西州居民為代價為MTA斂財。納蘇郡行政長官布萊克曼（Bruce Blakeman）也感謝聯邦政府終止這項「壓迫性稅收」。

值得注意的是，這項決定源於總統川普的干預。在川普上任第一天，墨菲就要求重新審查該計畫對紐澤西州的影響。運輸部長杜菲表示，收費費率主要目的是充實MTA金庫，而非真正減少交通和污染。

州參議員古納德斯（Andrew Gounardes）則批評政府的決定「荒謬」且「倒退」，認為取消計畫將損害所有紐約人的利益。而史泰登島自治市鎮主席福塞拉（Vito Fossella）則表示，該計畫對史泰登島一直是「三振出局的失敗者」，只會帶來更多交通和空氣污染問題。

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