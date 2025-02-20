2次違紀不悔改！ 前昆明市長王喜良被開除中共黨籍

中國雲南省昆明市前市長王喜良近日被開除中共黨籍。（圖擷自微博）

2025/02/20 10:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省昆明市前市長王喜良近日被開除中共黨籍，官方通報稱，他曾2次違紀受處分卻仍不悔改，「對家屬失管失教、家風家教敗壞」等。

中共中央紀委國家監委網站18日通報，雲南省紀委監委對昆明市政府參事室前二級調查員（昆明市委前副書記、市長）王喜良嚴重違紀違法問題，進行了立案審查調查。

請繼續往下閱讀...

通報稱，「王喜良身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，目無法紀、私慾膨脹，2次違紀受處分後仍不悔改，對抗組織審查；罔顧中央8項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規接受宴請和住宿安排；將由本人支付的費用交由他人支付。」

王喜良也被控「對家屬失管失教，家風家教敗壞」；「利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀取利益，非法收受巨額財物。」

通報指據中共相關規定，「經雲南省紀委常委會議研究，決定給予王喜良開除黨籍處分；依規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送」。

公開資料顯示，今年62歲的王喜良曾任雲南省發展改革委員會主任、黨組書記；2015年任昆明市委副書記、代市長，隨後去代轉正；2021年王喜良轉任雲南省人大財政經濟委員會副主任委員（正廳級），隨後擔任昆明市政府參事室二級調查員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法