為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    2次違紀不悔改！ 前昆明市長王喜良被開除中共黨籍

    中國雲南省昆明市前市長王喜良近日被開除中共黨籍。（圖擷自微博）

    中國雲南省昆明市前市長王喜良近日被開除中共黨籍。（圖擷自微博）

    2025/02/20 10:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省昆明市前市長王喜良近日被開除中共黨籍，官方通報稱，他曾2次違紀受處分卻仍不悔改，「對家屬失管失教、家風家教敗壞」等。

    中共中央紀委國家監委網站18日通報，雲南省紀委監委對昆明市政府參事室前二級調查員（昆明市委前副書記、市長）王喜良嚴重違紀違法問題，進行了立案審查調查。

    通報稱，「王喜良身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，目無法紀、私慾膨脹，2次違紀受處分後仍不悔改，對抗組織審查；罔顧中央8項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規接受宴請和住宿安排；將由本人支付的費用交由他人支付。」

    王喜良也被控「對家屬失管失教，家風家教敗壞」；「利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀取利益，非法收受巨額財物。」

    通報指據中共相關規定，「經雲南省紀委常委會議研究，決定給予王喜良開除黨籍處分；依規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送」。

    公開資料顯示，今年62歲的王喜良曾任雲南省發展改革委員會主任、黨組書記；2015年任昆明市委副書記、代市長，隨後去代轉正；2021年王喜良轉任雲南省人大財政經濟委員會副主任委員（正廳級），隨後擔任昆明市政府參事室二級調查員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播