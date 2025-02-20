傳川普下令防長 未來5年內將每年削減8％國防預算

華爾街郵報》19日引述一份備忘錄及知情官員說法，指稱川普政府已下令國防部長赫格塞斯及軍方高層制定一份刪減國防預算的計畫，預計在未來5年內，每年刪減8％國防預算。（法新社）

2025/02/20 08:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，致力於降低美國政府單位不必要開支，美媒《華爾街郵報》19日引述一份備忘錄及知情官員說法，指稱川普政府已下令國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及軍方高層制定一份刪減國防預算的計畫，預計在未來5年內，每年刪減8％國防預算。

綜合外媒報導，《華爾街郵報》取得的備忘錄內容顯示，赫格塞斯下令在2月24日之前完成擬定刪減國防預算計畫，赫格塞斯也在備忘錄提及，新預算將為美國所需的戰鬥力量提供資源，停止不必要的國防開支，拒絕過度的官僚主義，推動包括審計進度在內的可行改革。

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備忘錄內容中呼籲未來繼續為印度太平洋司令部、北方司令部和太空司令部等幾個主要地區總部提供「支援機構」資金，值得注意的是，此名單上沒有應對烏俄戰爭的「歐洲司令部」、負責監督中東地區行動的「中央司令部」，以及非洲司令部。

美國軍事媒體《Military Times》報導指出，2024財年美國國防總預算達到近8500億美元（約新台幣27.8兆），國防部過去預測，到了2030年財年，國防總預算將會接近9000億美元（約新台幣29.4兆）。若在未來5年內，每年削減8%的預算，到了2030財年，美國國防預算軍事開支將會減少約3000億美元（約新台幣9.8兆）。

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