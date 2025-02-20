美烏關係緊張！范斯警告澤倫斯基：別批評川普

范斯警告烏克蘭總統澤倫斯基勿公開批評川普，以免適得其反。（美聯社）

2025/02/20 06:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統范斯（J.D. Vance）週三（19日）警告烏克蘭總統澤倫斯基，公開抨擊川普總統只會適得其反。這番警告發表於澤倫斯基指控川普身處俄羅斯製造的「假訊息空間」之後數小時。

范斯在白宮西廂辦公室接受《每日郵報》專訪時表示：「澤倫斯基試圖透過公開批評來改變總統的想法，任何了解總統的人都知道，這是與本屆政府打交道的最糟糕方式。」

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這場美烏關係的緊張衝突來到關鍵時刻。川普上週與普廷進行了90分鐘通話，展開和平推動行動。隨後美俄高層官員在沙烏地阿拉伯會晤，美方更開始勾勒和平協議輪廓，其中包含暗示烏克蘭將無法加入北約。這些動作引發基輔方面的憂慮，擔心被排除在和平進程之外。

范斯指出，澤倫斯基過去三年來一直收到「錯誤的建議」，被告知他做什麼都不會有錯。他強調：「我們當然敬重烏克蘭人民，也欽佩其軍人的勇氣，但我們認為這場戰爭需要迅速結束。這是美國總統的政策，並非基於俄羅斯的假訊息，而是建立在川普對地緣政治的深入了解和長期以來的堅定立場。」

值得注意的是，川普也在社群平台「Truth Social」上抨擊道：「這個沒有選舉的獨裁者澤倫斯基最好趕快行動，否則他將失去整個國家。」

澤倫斯基則在週三的記者會上反擊。他說：「我非常尊重川普總統，也深深敬重美國這個始終支持我們的國家及其人民，但很遺憾，他現在卻身處於假訊息空間之中。」

雖然澤倫斯基曾在慕尼黑安全會議期間與范斯會面，但局勢依然緊張。川普在週二於佛羅里達州的海湖莊園召開記者會時，直言澤倫斯基的民調支持率僅剩4%，並宣稱「烏克蘭根本不該開啟這場戰爭」，完全無視基輔方面的擔憂。

報導指出，這些發展標誌著華府與基輔關係出現前所未有的裂痕。自2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國和歐洲盟國已向烏克蘭提供了數十億美元的武器和援助。然而，川普政府已經明確表示，這樣的支持不可能永遠持續下去。

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