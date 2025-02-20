為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美俄開啟對話 川普批澤倫斯基獨裁者、想撈美援油水

    2025/02/20 02:45

    〔中央社〕美俄就俄烏戰爭展開對話，烏克蘭未能參與。美國總統川普昨天指控烏克蘭挑起戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基今天批川普活在「假訊息世界」，川普則續批澤倫斯基是「獨裁者」，想從美國的援助撈油水。

    川普（Donald Trump）今天在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）貼文，嚴詞攻擊澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。這是美、俄高層昨天在沙烏地阿拉伯就結束俄烏戰爭啟動會談後，川普連續第2天指控烏克蘭。

    在今天的貼文中，川普說澤倫斯基是小有成就的喜劇演員，讓美國花費3500億美元（約新台幣11兆4695億元）投入這場不可能贏、也不必發生的戰爭。他說，澤倫斯基唯一擅長的就是把美國前總統拜登（Joe Biden）耍得團團轉。

    川普並聲稱，美國對烏克蘭的援助金額，比歐洲多出2000億美元。

    川普說，澤倫斯基曾承認美國對烏克蘭的援助有半數「不見」（MISSING），澤倫斯基也許想繼續從美國的援助「撈油水」（gravy train）。川普說：「我愛烏克蘭，但澤連斯基做得很糟，他的國家已破碎，數百萬人白白喪生。」

    川普也表示，澤倫斯基反對舉行選舉，是「沒有選舉的獨裁者」，「澤倫斯基，最好快點行動，不然他將失去他的國家」。

    川普並指出，美國正與俄羅斯就如何結束這場戰爭進行協商，協商得很成功，所有人都承認，只有他和他的政府能夠結束這場戰爭。

    美國有線電視新聞網（CNN）引述一名白宮官員的談話報導，澤倫斯基今天稍早在烏克蘭首都基輔（Kyiv）告訴媒體，川普活在「假訊息世界」（disinformation space）。川普今天的貼文，是回應澤倫斯基的這番談話。

    澤倫斯基的談話是指控莫斯科誤導川普。川普昨天在佛州開記者會，記者就烏克蘭未能參加美、俄高層會議提問，川普回答時，指烏克蘭挑起戰爭。

    針對川普在貼文宣稱美國援烏金額比歐洲高，CNN報導，這個說法與事實不合，根據德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）的統計數據，歐洲提供烏克蘭1380億美元的援助，美國則是1190億美元。

    CNN報導，烏克蘭因戒嚴而延遲選舉。澤倫斯基過去曾說，他對選舉持開放態度，但近幾個月改口說，在當前情勢下，烏克蘭無法也不應選舉。（編輯：陳正健）1180220

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播