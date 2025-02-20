歐洲強化參與 英國航艦打擊群3月啟程部署印太

中國官媒報導，英國皇家海軍航空母艦「威爾斯親王號」，將率領由驅逐艦和核動力潛艦組成的打擊群，於3月份展開新一輪印太部署行動。（美聯社檔案照）

2025/02/20 00:34

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國政府去年宣布，今年將再次派遣航空母艦打擊群部署印太地區，深化與美國、日本、澳洲和南韓等國的防務合作。據報導，英國皇家海軍「伊莉莎白女王級」航艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales），將率領由驅逐艦和核動力潛艦組成的打擊群，於3月份展開新一輪印太部署行動。

中國新華網報導，搭載F-35B戰機的威爾斯親王號打擊群將穿越大西洋、地中海、紅海和印度洋，最終抵達印太海域進行部署。英國國防部表示，威爾斯親王號重返印太海域，具有重要戰略意義，是英國航艦時隔近4年，再次在該地區展現存在。

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英國2021年首次在印太區域部署航艦打擊群，當時是由「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）領銜，威爾斯親王號則為同級航艦。伊莉莎白女王號當年沿途先後與印度、美國、日本及部分東南亞國家舉行聯合演習，並首次停靠日本。

報導指稱，威爾斯親王號打擊群前進印太的路徑，將與伊莉莎白女王號基本一致，但活動範圍更廣、港訪國家更多、在重點海域停留時間更長。據推測，威爾斯親王號可能分階段、跨區域與多支美國航艦打擊群進行聯合軍事行動，例如在大西洋進行聯合巡航；在地中海至紅海水域與「杜魯門號」舉行聯合演習；在西太平洋與「喬治華盛頓號」，或日本、南韓、澳洲兩棲攻擊艦進行聯合操練。

威爾斯親王號打擊群部署印太期間，也將與南韓、澳洲等國舉行「太平洋夥伴」聯合演習，並進行港口訪問交流。另外，據稱英國航艦部署期間將訪問日本多個港口，日本自衛隊將為英方提供「武器等防護」及護航勤務。

英國媒體指出，威爾斯親王號打擊群部署計畫表明，去年7月再次執政的工黨政府，繼續堅持「全球英國」和英版「印太戰略」，追隨北大西洋公約組織（NATO）擴大印太地區影響力的目標並未改變。英國國防大臣希利18日表示，英國在印太區域有深遠的承諾和夥伴關係，包括「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），以及與日本、義大利共同開發第6代戰機的全球空戰計畫（GCAP），英國「可為印太區域的安全平衡做出貢獻」，特別是「支援美國及其他盟友」。

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