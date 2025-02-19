美俄會談排除烏克蘭！澤倫斯基警告：拒絕「阿富汗 2.0」

美俄利雅德會談後，澤倫斯基態度轉趨強硬，開始直接批評美國的談判模式。（法新社）

2025/02/19 21:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與俄羅斯官員在沙烏地阿拉伯利雅德舉行會談，試圖商討結束烏俄戰爭，卻未邀請烏克蘭參與。烏克蘭總統澤倫斯基一改過去隱忍態度，隨即在土耳其發表罕見強烈言論，譴責這種將烏克蘭排除在外的安排不可接受，並取消原定訪問沙烏地的行程。

《紐約時報》指出，澤倫斯基的態度明顯轉強，這代表他對美俄談判背後的操作深感不滿。澤倫斯基過去曾試圖在外交上與川普政府保持微妙平衡，避免公開批評，並在演講和訪談中，對川普施壓俄羅斯的能力表示讚賞。然而，隨著利雅德會談的出現，他明顯改變了策略，開始針對美國的談判過程發表更直接、尖銳的批評。

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澤倫斯基表示，烏克蘭是從媒體得知這場會議的消息，對於未經告知且遭排除在外感到震驚與不滿。他警告，任何會談結果若試圖在烏克蘭頭上強加條件，均不會被接受。此外，他在接受德國媒體訪問時，批評美國似乎以俄羅斯總統普廷「愛聽的話語」為誘餌，推動停火並促成川普與普廷會面，但這樣的做法可能忽視建立持久和平所需的正義與安全保障。

澤倫斯基進一步提出警告，將利雅德會談與美國自阿富汗撤軍相提並論，形容這類缺乏深思熟慮的外交操作，可能引發災難性後果。「阿富汗的慘痛經驗應讓我們警惕，國際社會必須避免再次重蹈覆轍。」

川普政府在談判中提出，促成烏克蘭國內選舉是和平的前提條件之一，但澤倫斯基嚴正回應，稱戒嚴期間無法舉行選舉。他強調，任何和平協議的重點，應放在長期穩定上，而非匆促因應的政治手段。川普則以言辭批評澤倫斯基，暗指其政府的不作為導致國內困境，但相關言論遭到烏方及歐洲盟友駁斥。

利雅德會談結束數小時後，基輔再次響起防空警報以攔截俄羅斯無人機。澤倫斯基坦言，在戰爭進入第三年之際，雙方都無法以軍事手段取得勝利；目前的軍事僵局，要求國際社會轉向外交解決，但絕不能犧牲正義與公平。

烏克蘭與美國間的軍事援助協議亦飽受爭議。澤倫斯基透露，美方曾提議以軍事支持換取自然資源收益，但烏克蘭要求更清晰的安全承諾。他同時強調，歐洲盟友也對烏克蘭重建投入高度關注，未來援助計畫需兼顧多方利益，而非僅為單一國家設計。

《紐時》指出，美俄會後聲明展現出合作的樂觀態勢，卻深深觸動歐洲國家的敏感神經。多國領袖於巴黎召開緊急會議，商討如何應對這場排除歐洲及烏克蘭的外交行動。他們呼籲國際社會重視烏克蘭在和平進程中的核心地位，並強調歐洲對烏克蘭的支持不容忽視。

澤倫斯基在演講中重申：「這場戰爭不僅關乎烏克蘭，更關乎全世界的正義與和平。任何背後的交易，都不應犧牲一個民族的尊嚴和未來。」

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