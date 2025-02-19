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    不滿川普、普廷「私下喬」烏克蘭 馬克宏出招反制

    因應美俄政策轉變，法國總統馬克宏召開烏克蘭會議。（路透）

    因應美俄政策轉變，法國總統馬克宏召開烏克蘭會議。（路透）

    2025/02/19 20:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）19日召開緊急會議，旨在協調歐洲各國，共同因應美國總統川普可能與俄羅斯總統普廷重啟對話，進而影響烏克蘭命運的最新發展。

    《法新社》報導，據法國總統府透露，馬克宏已與約15個國家的領導人聯繫，多數將透過視訊參與討論。這項舉措，是為了回應川普暗示願與俄羅斯恢復外交關係的聲明，引發了歐洲對美國可能逕自決定烏克蘭未來的擔憂。

    在川普表態後，馬克宏17日已率先召集歐洲主要國家領導人，以及北約和歐盟的負責人舉行緊急會議。隨後，他於19日擴大會議規模，與羅馬尼亞臨時總統博洛揚（Ilie Bolojan）舉行雙邊會談，並與比利時、挪威、瑞典、芬蘭、保加利亞、捷克和克羅埃西亞等國領導人，進行了非正式視訊會議。

    《世界報》（Le Monde）指出，部分未受邀參加週一會議的歐洲國家，對此感到不滿。同時，該報也提及，這些國家內部親俄勢力抬頭，對其領導人造成政治壓力。

    法國自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，一直是烏克蘭的主要西方支持者之一。

    馬克宏在18日的地方報紙訪問中強調，俄羅斯對歐洲構成「存亡威脅」。他雖未排除向烏克蘭派遣部隊的可能性，但強調只會在有限條件下進行，且遠離衝突區域。法國外長巴霍（Jean-Noël Barrot）則警告，法國可能必須面對艱難的選擇，強調俄羅斯已將歐洲視為敵人，必須正視威脅。

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