美國烏俄特使凱洛格訪基輔：傾聽意見轉達國務卿魯比歐

2025/02/19 20:11

〔即時新聞/綜合報導〕美國俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)今(19)日抵達烏克蘭首都基輔(Kyiv),與烏克蘭高層會晤。凱洛格在會前說,他理解烏方的擔憂與需求,會坐下傾聽,把烏克蘭的意見轉達給國務卿魯比歐(Marco Rubio)。

《美聯社》報導,凱洛格在到訪前說,他這趟基輔之行是為了營造「一個良好、重要會談的機會」,而他在抵達基輔火車站對烏克蘭廣播公司Suspilne Novyny說:「我們理解(烏克蘭)對於安全保證的需求。」

凱洛格繼續說:「我們非常清楚這個國家的主權與獨立的重要性……,我任務的一部分就是坐下來傾聽。」

凱洛格補充說,他會把這趟基輔之行的所見所聞轉達給國務卿魯比歐,「並確保我們做好這件事。」

