美國烏俄特使凱洛格訪基輔：傾聽意見轉達國務卿魯比歐

美國俄烏問題特使凱洛格（見圖）抵達基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基等人會晤。（路透）

2025/02/19 20:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）今（19）日抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv），與烏克蘭高層會晤。凱洛格在會前說，他理解烏方的擔憂與需求，會坐下傾聽，把烏克蘭的意見轉達給國務卿魯比歐（Marco Rubio）。

《美聯社》報導，凱洛格在到訪前說，他這趟基輔之行是為了營造「一個良好、重要會談的機會」，而他在抵達基輔火車站對烏克蘭廣播公司Suspilne Novyny說：「我們理解（烏克蘭）對於安全保證的需求。」

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凱洛格繼續說：「我們非常清楚這個國家的主權與獨立的重要性……，我任務的一部分就是坐下來傾聽。」

凱洛格補充說，他會把這趟基輔之行的所見所聞轉達給國務卿魯比歐，「並確保我們做好這件事。」

❗️ BREAKING Keith Kellogg arrives in Kiev



“You know, it's kind of nice that I'm here. Just a few days before the third anniversary of the Russian invasion of Ukraine, it's a chance to have a good time”. — He said after his arrival.



He also claimed that:

“We understand the need… pic.twitter.com/laX6taTUiE — NEXTA （@nexta_tv） February 19, 2025

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