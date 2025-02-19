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    重兵押解到法院！斯里蘭卡大毒梟出庭 遭假律師當庭槍殺身亡

    斯里蘭卡大毒梟庫馬拉在法院內遭槍殺。（圖： EconomyNext /Facebook）

    斯里蘭卡大毒梟庫馬拉在法院內遭槍殺。（圖： EconomyNext /Facebook）

    2025/02/19 18:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，斯里蘭卡一名被控為大毒梟的男子桑吉瓦·庫馬拉（Sanjeewa Kumara），週三（19日）在首都可倫坡法院出庭時，遭一名偽裝成律師的槍手近距離射殺身亡。

    警方聲明指出，庫馬拉在可倫坡地方法院出庭保釋聽證會，進入被告席時，遭近距離槍擊。庫馬拉原本由精銳特遣部隊的突擊隊員，重兵押解到法院，在法院入口處，被移交給獄警。

    槍擊發生後，槍手趁亂逃逸。身受重傷的庫馬拉被緊急送往醫院，但到院前已宣告不治。

    「我們已找到犯案用的左輪手槍，槍手身分也已確認」斯里蘭卡公共安全部副部長瓦塔加拉（Sunil Watagala）在法院外向記者表示。「目前正在展開搜索。」

    據斯里蘭卡英文媒體《EconomyNext》，庫馬拉自2023年9月在斯里蘭卡主要機場被捕後，一直被拘留。他曾因武器走私罪被捕，獲釋後逃離該國。

    根據警方數據，今年以來，斯里蘭卡已發生多起槍擊事件，造成9人死亡，警方認為這些事件與幫派鬥爭有關。

    被槍殺的斯里蘭卡大毒梟庫馬拉。（圖： EconomyNext /Facebook）

    被槍殺的斯里蘭卡大毒梟庫馬拉。（圖： EconomyNext /Facebook）

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