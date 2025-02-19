禽流感威脅升級！ 專家：病毒突變恐引爆全球危機

H5N1禽流感從2024年已在家禽與美國乳牛中引發疫情。圖中展示了一頭休息中的乳牛，右下角為經CDC 授權、美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID） 重新定位與上色的H5N1病毒顯微影像（黃色）。（圖擷取自NIAID官網）

2025/02/19 17:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕H5N1禽流感疫情持續蔓延，美國乳牛和家禽群中出現了2種病毒株，並已跨物種感染哺乳動物。儘管目前確認感染人數有限，但根據《華爾街日報》報導，病毒距離人際傳播僅需幾個基因突變，恐引發大規模流行病。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）報告，近期有獸醫在不知牛隻感染H5N1的情況下，處理病牛後無症狀感染。這顯示農場工人正在零星感染禽流感病毒。賓州大學微生物學系教授漢斯利（Scott Hensley）警告：「若病毒找到人傳人的突變方法，感染病例數可能在短時間內急遽攀升。」

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目前正值美國近年最嚴重的流感季，若禽流感病毒與其他流感病毒同時感染人類或牛隻，有可能發生基因重組，形成更具傳染性的病毒株。現有的B3.13病毒株主要在乳牛、野鳥和家禽間傳播，感染人類後多呈現輕症，如結膜炎。最新的D1.1病毒株則已從野鳥傳染至乳牛，並造成內華達州1名乳品工人感染。D1.1病毒株先前在美國和加拿大的感染病例中，雖未導致人際傳播，但病毒已在人體內發生突變，更易感染人類細胞。

此外，貓隻感染禽流感的案例逐漸增加，部分甚至死亡。匹茲堡大學公共衛生學院教授庫奇普迪（Suresh Kuchipudi）的研究顯示，貓之間可能會互相傳染病毒，甚至有潛在風險傳染給人類。庫奇普迪說：「目前情況特殊之處在於，病毒擴散範圍廣、感染動物數量多，變異風險顯著增加。」

隨著病毒感染宿主的數量增多，突變發生的可能性也在提高。若病毒獲得能使人際間傳播的基因突變，可能導致疫情爆發。雖然美國聯邦政府已備有有限的禽流感疫苗，但疫苗生產過程依賴雞蛋，量產速度受限。莫德納疫苗公司（Moderna）和漢斯利的團隊正在開發mRNA疫苗，但上市前仍需經過臨床試驗，耗時漫長。

「若禽流感真的引發疫情，擴散速度恐怕極快」漢斯利表示。目前大眾感染禽流感的風險雖低，但疫情防範的時間已變得至關重要。

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