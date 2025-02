馬斯克以狂犬病比喻「川普精神錯亂症候群」 嘲諷模仿畫面曝光

2025/02/19 16:33

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克近日表示,過去曾受到進步派人士的推崇,但自從他公開支持並資助川普後,便成為攻擊目標。馬斯克近日與美國總統川普一同接受福斯新聞主持人漢尼提(Sean Hannity)的專訪,期間馬斯克以狂犬病比喻「川普精神錯亂症候群」,引發各界關注。

據《紐約郵報》報導,在專訪中,當漢尼提提及自由派可能對馬斯克擁有世界最大電動車公司感到欣慰時,馬斯克回應表示,儘管他過去深受左派歡迎,但現今情況已大不相同。他特別提到在洛杉磯參加朋友生日晚宴的經歷,稱在選舉前一兩個月,僅僅提及總統的名字就引發激烈反應,並將這種反應比喻為「被注射了含有甲基安非他命和狂犬病毒」,隨後還模仿了這種症狀。

馬斯克在訪談中強調,這種所謂的「川普精神錯亂症候群」確實存在,並嚴重影響理性溝通。他說:「大家冷靜點,你們不能好好說話嗎?他們一瞬間變得完全不理性了。」對此,川普報以微笑,但始終注視著主持人漢尼提。

當漢尼提詢問左派媒體似乎希望看到川普和馬斯克互相對立時,川普透露馬斯克曾向他表示「他們試圖將我們分開」,而他對此表示認同。近期《時代》雜誌也發布了一張封面,呈現馬斯克坐在白宮總統辦公桌後的畫面。川普談到媒體試圖破壞他與馬斯克的關係時如此表示「這一切再明顯不過了」。

