稱川普么兒「校園怪咖」 紐大共和黨學生會主席惹議去職

川普之子拜倫（Barron Trump）1月20日參加父親就職典禮。（美聯社）

2025/02/19 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國紐約大學（NYU）共和黨學生會主席因不當評論前總統川普之子拜倫（Barron Trump）為「校園怪咖」（an oddity on campus），引發爭議被迫請辭。該組織隨後更向這位廣受歡迎的18歲川普公子伸出橄欖枝，邀請他加入組織。

《紐約郵報》報導，紐約大學美國共和黨學生會分會主席凱雅・沃克（Kaya Walker）日前受訪時表示：「他（拜倫）在校園裡就像個怪咖，上完課就回家。」此番言論一出，立即引發軒然大波，迫使她於本週一（17日）提出辭呈。

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全國共和黨學生會領導層嚴厲抨擊沃克的言論「失當」，並強調這些評論「違背本組織的核心價值」。該會全國總會長威爾・多納霍（Will Donahue）隨即向拜倫發出入會邀請，並發表聲明：「拜倫・川普象徵保守運動的未來希望，能邀請他加入實為莫大榮幸。堅強的領導者必須具備韌性、勇氣，並能謙遜地超越庸俗敵意─這些特質，拜倫都已展現。」

值得注意的是，美國共和黨學生會打破百年傳統，在共和黨初選前便公開支持川普。「對川普總統的支持一直是我們組織的核心理念，」該組織在聲明中強調。

拜倫自去年秋季進入紐約大學史登商學院就讀以來，即成為華盛頓廣場校區的焦點人物。根據《時人》（People）雜誌報導，儘管因父親的緣故無法享有一般大學生活，但這位身材高挑帥氣的川普之子在校園中廣受歡迎，「甚至連自由派學生也對他印象良好」。

卡雅·沃克（Kaya Walker，右二）因其關於拜倫（Barron Trump）的言論引發強烈反彈，已辭去紐約大學「美國共和黨學生會」（College Republicans of America）分會主席的職務。（圖擷取自Instagram/@nyucollege_republicans）

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