為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯！泰男不滿5歲女兒探病遭拒 怒賞護理人員2巴掌畫面曝

    泰國一名男子因不滿女兒探病遭拒，居然二度掌摑醫護人員。（擷取自ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์/FB）

    泰國一名男子因不滿女兒探病遭拒，居然二度掌摑醫護人員。（擷取自ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์/FB）

    2025/02/19 15:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國羅勇府醫院（Rayong Hospital）近日發生醫療暴力事件，一名護理人員因配合醫院規定，拒絕女童進入加護病房探視，卻遭家屬當眾賞巴掌，畫面曝光後引發外界譴責。

    綜合泰媒報導，事件發生在16日下午8時許，一名婦人帶著約5歲的女兒前往羅勇醫院，探望因流感住進加護病房的祖母。由於加護病房內具有感染風險，護理人員基於醫療規範禁止年幼孩童入內探望，同時避免影響其他病患健康。

    婦人不滿遭拒後向丈夫告狀，沒想到身穿橘色上衣的男子氣沖沖地質問，「是誰罵我的老婆和孩子了？」，當護理人員點頭回應時，男子竟毫無預警地甩了對方兩巴掌，力道之大導致護理人員的帽子當場飛落，頭髮凌亂不堪。在場其他人員驚恐不已，試圖上前阻攔，但男子的行為仍震驚全場。

    羅勇府醫院事後立即向警方報案，強調醫院不容忍任何暴力行為，一定會替護理人員討回公道。醫院也表示，這起事件讓醫護團隊士氣大受打擊，許多同仁甚至因此產生心理陰影，將對他提起法律訴訟。

    警方隨後傳喚涉案男子，他承認攻擊護理人員，但辯稱對方對他的妻女惡言相向，讓他當下情緒失控。他補充，自子及家人對病患情況極度擔心，當他聽到女兒被拒絕探視時，才會感到憤怒進而動手。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播