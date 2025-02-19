扯！泰男不滿5歲女兒探病遭拒 怒賞護理人員2巴掌畫面曝

泰國一名男子因不滿女兒探病遭拒，居然二度掌摑醫護人員。（擷取自ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์/FB）

2025/02/19 15:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國羅勇府醫院（Rayong Hospital）近日發生醫療暴力事件，一名護理人員因配合醫院規定，拒絕女童進入加護病房探視，卻遭家屬當眾賞巴掌，畫面曝光後引發外界譴責。

綜合泰媒報導，事件發生在16日下午8時許，一名婦人帶著約5歲的女兒前往羅勇醫院，探望因流感住進加護病房的祖母。由於加護病房內具有感染風險，護理人員基於醫療規範禁止年幼孩童入內探望，同時避免影響其他病患健康。

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婦人不滿遭拒後向丈夫告狀，沒想到身穿橘色上衣的男子氣沖沖地質問，「是誰罵我的老婆和孩子了？」，當護理人員點頭回應時，男子竟毫無預警地甩了對方兩巴掌，力道之大導致護理人員的帽子當場飛落，頭髮凌亂不堪。在場其他人員驚恐不已，試圖上前阻攔，但男子的行為仍震驚全場。

羅勇府醫院事後立即向警方報案，強調醫院不容忍任何暴力行為，一定會替護理人員討回公道。醫院也表示，這起事件讓醫護團隊士氣大受打擊，許多同仁甚至因此產生心理陰影，將對他提起法律訴訟。

警方隨後傳喚涉案男子，他承認攻擊護理人員，但辯稱對方對他的妻女惡言相向，讓他當下情緒失控。他補充，自子及家人對病患情況極度擔心，當他聽到女兒被拒絕探視時，才會感到憤怒進而動手。

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