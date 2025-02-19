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    費城航太工廠發生重大火災 當局發佈緊急令數百居民疏散

    費城北部城鎮詹金敦的航太製造商SPS Technologies工廠於當地時間週一晚間9:30左右發生重大火災，導致當地政府發布緊急疏散令，影響數百名居民。（美聯社）

    費城北部城鎮詹金敦的航太製造商SPS Technologies工廠於當地時間週一晚間9:30左右發生重大火災，導致當地政府發布緊急疏散令，影響數百名居民。（美聯社）

    2025/02/19 13:53

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕賓州費城北部城鎮詹金敦（Jenkintown）的航太製造商SPS Technologies工廠於當地時間週一晚間9時30分左右發生重大火災，導致當地政府發布緊急疏散令，影響數百名居民。

    綜合外媒報導，根據工廠母公司精密鑄件公司（PCC Fasteners）的說明，此次火災可能源於廠內一個電力變壓器。目擊者報告稱，事發時聽見爆炸聲，並目睹倉庫內火焰燃燒的景象。

    由於火災產生的煙霧和顆粒物在區域內擴散，當局最初發布了就地避難令，隨後要求約700名工廠附近居民自願疏散。也在附近的高中禮堂設立了臨時避難所，為疏散居民提供庇護。

    數百名消防員已趕赴現場進行滅火工作。危險品處理小組正在持續監測空氣品質，賓州環境保護部、聯邦合作夥伴和鄰近郡的公共安全部門也已到場協助。消防隊長表示，他們特別關注工廠內的熱處理化學品可能在混合後形成砷，並存在於空氣和煙霧中。

    精密鑄件公司發布聲明稱，所有工廠員工已安全撤離，無人受傷，但火災「嚴重損壞了工廠」，預計在可預見的未來將無法恢復運營。值得注意的是，SPS Technologies作為航空航太工業重要的緊固件生產商，為軍方和商業航空航太工業提供關鍵零部件。

    目前，相關部門正在調查火災的具體原因及工廠的損壞程度。

    費城北部城鎮詹金敦的航太製造商SPS Technologies工廠於當地時間週一晚間9:30左右發生重大火災，導致當地政府發布緊急疏散令，影響數百名居民。（美聯社）

    費城北部城鎮詹金敦的航太製造商SPS Technologies工廠於當地時間週一晚間9:30左右發生重大火災，導致當地政府發布緊急疏散令，影響數百名居民。（美聯社）

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