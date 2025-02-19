法媒揭中共洗人口手段：低叛逆性的中國菁英正湧入香港

圖為香港街頭。（法新社）

2025/02/19 14:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國權威報紙《世界報》18日刊登《叛逆性較低的新居民正在湧入香港》文章指出，北京接管香港後制定一項吸引新居民的計畫，獲得永久居留證的新移民95%都來自中國，他們富有、受過良好教育，但不像2019年香港民主抗議者那樣擁有自由文化的素養，這在政治上被視為是可靠的。至於香港本地人只能認命。

《法國國際廣播電台》報導，該文開篇指出新移民們富有、受過良好教育，在政治被認為是可靠的，這是自北京接管香港，並粉碎民主運動以來的一個重要標準。

文章稱，這些新移民具備參與「頂尖人才」計畫的理想條件。該計畫向年收入超過250萬港幣（約新台幣1000萬元）或畢業於香港政府列出的199所知名大學（其中20所是中國的大學）的人士提供香港永久居留證。

香港2022年12月啟動「高端人才通行證計畫」（TTPS），文章介紹稱，這項移民計畫旨在增加香港的人口數量。因為香港人口一直受到各種因素的影響，包括老齡化、新冠疫情致外籍人士紛紛離開，以及受政治壓迫的人逃往倫敦、台灣等地。

文章注意到，計畫中沒有明說的是，這些新移民已經習慣生活在共產黨的控制下。新移民沒有言論自由、新聞獨立、反對黨和舉行示威遊行的傳統，而在2020年夏天實施嚴厲的《香港國安法》之前，這些都是香港的特色。

兩年來，這一計畫幫助穩定了香港750萬人口，甚至略有增加。

報導引述一名已經移民香港的中國女士說，「我們感覺非常好」，她認為，香港學校的品質很高，而且作為前英國殖民地，這裡國際化氛圍十分濃厚。

文章還介紹這項人才引入計畫的設計者之一、出生在陝西的香港立法會議員──40多歲的尚海龍。他指出，有別於一些中國人到香港是為了擺脫貧困，現在新移民則是為了追求其他的東西：高質量的教育、低稅率以及比中國護照更方便、能免簽證進入更多國家的護照。

至於香港當地人的想法，文章引述一名年輕女藝術家說：「只能認命。要麼接受繼續生活，要麼離開，但這是一個複雜的選擇。」她透露自己朋友中有幾人因為反對北京而入獄。

文章最後寫道，在香港行政長官李家超和北京中聯辦的推動下，這裡將成為新的香港：對中國的抵觸情緒較少，與中國的距離更近。

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