800萬美國人求助無門 法院否決拜登「學貸特赦」

許多美國學生背上了負擔不起的利滾利助學貸款，圖為呼籲學貸減免的示威者。（路透）

2025/02/19 13:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞 （Fox news） 報導，美國第八巡迴上訴法院18日做出裁決，正式否決前總統拜登的學生貸款免除計畫。

密蘇里州檢察長貝利 （Andrew Bailey） 此前曾對拜登政府提起訴訟，挑戰其近5000億美元（約新台幣16.4兆元）的學貸免除方案，即所謂的「SAVE計畫」。法院在週二的裁決中認定，拜登政府的教育部長「已遠遠超出其權限，設計出一個將貸款大幅免除而非要求償還的計畫」。

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貝利在聲明中指出，這項裁決的實質影響在於防止未來總統採取類似拜登的作法。他表示：「儘管拜登已卸任，但這項判例對確保總統不能強迫在職美國人為他人的常春藤盟校債務買單，至關重要。」

值得注意的是，美國最高法院去年已駁回拜登政府要求解除SAVE計畫禁令的請求。在此之前，密蘇里州的聯邦上訴法院已在下級法院審理期間，下令暫停執行整個SAVE計畫。隸屬拜登政府的司法部最近曾向最高法院尋求緊急救濟。

白宮發言人當時向福斯新聞表示：「我們的政府將繼續積極捍衛SAVE計畫——該計畫已幫助超過800萬借款人降低每月還款，其中450萬借款人的每月還款額降至零。我們也不會停止對抗共和黨民選官員試圖提高數百萬選民學貸還款額的行為。」

在最高法院否決其首次學貸免除計畫後，拜登推出了SAVE計畫。白宮表示，SAVE計畫可能將借款人的每月還款額降至零，將月還款成本減半，並為按時還款的人每年至少節省1000美元（約新台幣3.3萬元）。此外，原始貸款餘額為12,000美元（約新台幣39.3萬元）或以下的借款人，在還款10年後可獲得剩餘貸款的免除。

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